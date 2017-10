TV EM TEMPO: confira a lista dos aprovados no reality Arte Music

Com mais de 700 inscritos, a TV EM TEMPO divulgou, nesta quarta-feira (11), a lista dos selecionados para participação no Realilty Show Arte Music, que acontece a partir do dia 21 deste mês. De acordo com a apresentadora Kamila Jeniffer e os três jurados fixos, Zezinho Correa, Arlindo Júnior e Ellen Mendonça, houve uma maratona para selecionar os novos talentos do Amazonas.

O programa terá um piloto gravado já neste sábado (14). Kamilla, que participou de todo o processo, conta como estão os preparativos.

“Houve muita correria nesta semana. Eu e os jurados vimos mais de 700 vídeos e o estúdio esta passando pelos últimos retoques . Vamos gravar um piloto neste sábado para sentirmos a energia do programa”.

Ellen Mendonça disse que ficou surpresa com a quantidade de novos talentos na cidade. “Vamos ter dificuldade para escolher porque apareceram vários novos talentos e eles nos surpreenderam com um nível vocal de ótima qualidade. É claro que também vamos ver as carinhas conhecidas do nosso cenário amazonense”.

Emocionada, ela disse que ficou muito feliz em participar de um projeto que valoriza e respeita os artistas locais. A jurada começou a carreira profissional há 21 anos, ainda como backing vocal de artistas e bandas locais. Ela tem experiência em shows no exterior e dois Cds gravados, além de já ter sido jurada em outros concursos de música.

O programa

O Arte Music será realizado aos sábados, das 11h30 até as 12h30, a partir do dia 21 deste mês, na TV EM TEMPO. Serão seis candidatos se apresentando por edição do programa. A cada sábado será escolhido um concorrente que estará automaticamente na semifinal. Da penúltima fase, sairão os três finalistas para a disputa da premiação, que ocorrerá no dia 16 de dezembro.

O Arte Music vem com o intuito de dar oportunidade para os talentos do Amazonas, além de envolver a sociedade. Ele proporcionará aos participantes visibilidade em diversas mídias. O projeto acontece em parceira com o shopping Pq 10 Mall, Burguer King e é realizado com exclusividade pela TV Em Tempo.

Confira a lista dos selecionados em ordem alfabética:

Abgail Sousa Alib Said Alexandre Salvatore Alexsander Souza Altair Diniz Ananda Ismail Ane Milly Barbara Loana Guedes Beatriz Procopio Brenda Oliveira (Brendaolivier) Breno Marx Bruno Rodriguez Carinna Rodrigues (Carirodrigues) Daiane Costa (Daiane.Gcosta) Dalto Bele Dan Stump (Danthestump) Daniela Nascimento (Danielanascimentoam) Débora Rodrigues (Deebsrodrigues) Evellyn Cristina Elen Menezes Fábio Rodrigo Aguiar Flavia Procopio Felipe Monteiro Fernanda Carvalho Fernanda Sena Fidel Graça Gabriel Bevilaqua Gustav Cervinka (Gustavcervinka) Hicmiller Mattos Isa Silva Jamerson Orlando Jadde Monteiro Jackson Silva Jessfurtuoso Jessica Gomes Jéssica Stephens Jorge Lira Portela Filho Jorge Ribeiro Jhonata Freitas Juliana Cardoso Juliana Silveira (Ju_Silveira) Julia Santiago (Julea_Yyy) Ken Dantas Krishna Pennutt Leticia Siqueira Lia Lima Lorryne Yong Luana Carolina Luciana Gorgonha Luciano Brasil Luiza Aline Marinho (Luizaaliine) Marcos De Paula Mara Lima Maria Clara Bm Mirella Lippi Nara Stella Nelly Miranda (Cantoranellymiranda) Nete Lima Nilton Cersaphs Patrick Johnson (Mister Patrick Johnson) Priscila Schereiner (Rp_Vinilcarvareiner) Quezia Neves (Quezia Jj) Rafael Alma Raphael Frota (Raphafrota) Raquel Noriega Rebecca Grana Rochely Monforte Roberta Letícia Rochely Monforte Rodrigo Black Rodrigo Leoncini Safira Serrão Samuel G Belo Shirley Sol Silas Almeida Thales Nunes Thay Mavignier Thiago Frazão Vitória Costa Yasmim Rodrigues

Tainá Benevides

EM TEMPO

