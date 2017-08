TV EM TEMPO celebra o Dia da Televisão

A equipe da TV EM TEMPO comemora do Dia da Televisão com novidades para o telespectador – Janailton Falcão

Considerada a emissora que mais cresce na Região Norte, a TV EM TEMPO, em seus 9 anos de existência, desponta com novos investimentos para levar informação e entretenimento a todo o Amazonas. Atualmente, 32 municípios do interior já recebem o sinal analógico transmitido de Manaus. Até o fim do ano, todas as 62 cidades terão acesso às programações local e nacional exibidas, com transmissão em alta definição. Com a aproximação do Dia da Televisão, comemorado amanhã (11), o Grupo Raman Neves de Comunicação aproveita a oportunidade para falar dos recursos investidos em prol da satisfação do telespectador.

Leia também: Parceria com municípios leva sinal da TV EM TEMPO para o interior do AM

De acordo com o vice-presidente do Grupo Raman Neves de Comunicação, Otávio Raman Júnior, a previsão é que até setembro, mais 18 municípios sejam contemplados com a transmissão, totalizando 50 cidades. Sobre o processo de transição para o sinal digital, ele garante que os equipamentos necessários já foram adquiridos. “Estamos em ajustes finais para concluir a implementação. Até o fim do ano, estaremos transmitindo em alta definição para todo o Estado”, afirmou.

Diretora de jornalismo Marcela Rosa

O supervisor técnico da TV EM TEMPO, Bruno Coelho, também assegurou que uma empresa está sendo contratada para instalar o sinal HD. “Estes profissionais também irão realizar treinamento para que os nossos funcionários fiquem aptos a manusear os equipamentos para fazer uma transmissão de qualidade”, informou.

Otávio Raman Júnior adiantou ainda que novos programas estão sendo planejados em municípios que concentram grande demanda de informação como Coari, Itacoatiara e Manacapuru. “Iremos criar projetos bem regionais, específicos para cada município. Isso envolverá investimento em contratação de profissionais como correspondentes em cada localidade”, disse.

Interação

A diretora de jornalismo da TV EM TEMPO, Marcela Rosa, relata que um dos grandes passos da emissora foi aderir à migração do conteúdo transmitido pela televisão para a internet. “Fomos os primeiros no Amazonas a convergir para o on-line, disponibilizando a programação em lives pelo Facebook, a partir da cobertura das eleições no ano passado. Depois disso, outros veículos de comunicação nos acompanharam e aderiram à iniciativa”, destaca a jornalista.

A TV EM TEMPO, afiliada do SBT, se prepara para levar a todos os municípios do Amazonas as programações local e nacional

Atualmente, a TV EM TEMPO conta com cerca de 70 profissionais, entre repórteres, produtores, cinegrafistas e operadores. “Temos uma estrutura enxuta e conseguimos desempenhar o nosso trabalho a contento. Recentemente, fizemos uma série de reportagens em 18 municípios do interior, mostrando um pouco da história de cada um e também o andamento desse processo de expansão do sinal nesses locais”, relata.

Ela reforça que tanto a ampliação da transmissão como a adesão ao sinal digital devem ocorrer até o fim do ano. “Até porque estamos atentos ao cumprimento dos prazos legais, já que o sinal analógico será desligado em 2018”, acrescenta. A reforma do estúdio do telejornal EM TEMPO também faz parte dos próximos investimentos da TV, mas ainda não há data definida.

Márcia Lasmar apresentadora do programa Agora

Novidades na tela

Marcela Rosa revela que algumas novidades estão a caminho para os programas da TV EM TEMPO. Dois quadros foram criados para o programa “Agora”, exibido de segunda à sexta-feira pela emissora.

Na quarta-feira, a atração ganhará um momento dedicado à culinária. “Iremos informar os telespectadores sobre como preparar pratos simples, econômicos e saudáveis. Queremos levar receitas leves direcionadas a pessoas que sofrem de diabetes, pressão alta, obesidade e desnutrição. Teremos o auxílio e a orientação de um chef de cozinha”, explica. Às quintas-feiras, o programa contará com um quadro de moda, chamado “Agora Tô Chique”. “A ideia é levar dicas de como se vestir bem para a periferia, com o auxílio de um estilista”.

Vice-presidente Otávio Raman Neves Júnior

36 anos de história

Fundada pelo empresário Silvio Santos em 1981, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), emissora nacional da qual a TV EM TEMPO é afiliada, completa 36 anos no próximo dia 19. Com programas populares que, desde sempre, conquistaram a simpatia e a fidelidade do público, principalmente por imprimir a descontração como marca principal, uma característica muito peculiar de seu criador, o canal se define como “a cara do Brasil” e foi segunda rede de TV mais vista em 2016. Para comemorar a data, a emissora irá lançar as novas temporadas dos reality shows “Bake Off Brasil – Mão Na Massa” e “BBQ Brasil – Churrasco na Brasa”.

Kássio Nunes

EM TEMPO

Leia mais:

TV EM TEMPO inicia expansão para todos municípios do Amazonas

Jornal e TV EM TEMPO são homenageados em sessão especial na Aleam