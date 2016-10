‘Turnê Poética’ estará em Manaus no fim de semana

A ‘Turnê Poética’ dos jovens autores Clarice Freire e Pedro Gabriel pôde ser conferida no fim de semana, no auditório da Saraiva Mega Store, localizada no Manauara Shopping. Promovida pela editora Intrínseca, a ‘Turnê Poética’ já passou pelas cidades de Curitiba (PR), Brasilia (DF), seguindo agora para Fortaleza (CE). Um bate-papo descontraído com o público levou os presentes a um passeio nas histórias dos autores que falam do início despretensioso de suas carreiras. Na ocasião, os leitores também puderam participar da tarde de autógrafos da obra ‘Pó da Lua nas noites em claro’, de Clarice, e ‘Ilustre Poesia’, de Pedro, parte da trilogia de ‘Eu me chamo Antônio’.

Pedro criou seu primeiro livro a partir de uma iniciativa que teve em manifestar seus sentimentos como liberdade, amor e saudade em guardanapos de papel. “É um processo muito mais egoísta. Eu tenho que colocar no papel aquilo que eu acredito e eu não posso pensar se vai ter muito like ou seguidores, porque eu sou o meu primeiro leitor e meu primeiro crítico”, relata Gabriel.

Clarice conta que escrevia e jogava no lixo: “Eu não tinha a pretensão que ninguém lesse, eu escrevia para colocar para fora meus anseios. Quando você guarda muita coisa, aí você explode de alguma maneira, então têm gente que põe para fora seus anseios correndo, lutando, dançando, pintando, fazendo alguma coisa, eu sempre fiz escrevendo, só que a minha intenção era que ninguém lesse, era para que eu me lesse, para que eu me visse, para que eu me resolvesse. No meu trabalho habitual, eu uso do bom humor, uso da criatividade, por exemplo, muitas das coisas que não têm a ver com esse conceito jamais colocaria no ‘Pó de Lua’, o que são duros, ou mais difíceis de se degustar. Mas eu guardo para usar em outro momento ou talvez quando alguém descobrir quando eu morrer, completa Freire. Meu primeiro contato com o público é pelas redes sociais, o retorno é imediato, meu público é apaixonado, é intenso, é um público que acompanho e vai aos autógrafos, onde eu escuto os leitores e me dizem olhando olho no olho o que eles sentem, e isso é maravilhoso”, destaca.

Para ele, o material produzido é uma poesia habitual, um casamento do traço com as palavras. A ideia da editora Intrínseca é excelente de juntar dois jovens autores nacionais e poder falar do trabalho deles e sair das redes sociais e mostrar um mundo real, de como surgiu a ideia dos jovens autores. “Serve até para motivar dentro do universo de leitores que a gente tem a também publicarem um livro e se espelhar na gente, é uma forma de chegar perto do nosso público”, avalia Pedro.

Os autores

Pedro Gabriel nasceu em N’Djamena, capital do Chade. Filho de pai suíço e mãe brasileira, chegou ao Brasil aos 12 anos. Consolidou um espaço na literatura dando voz ao seu alter ego, Antônio. Protagonista dos best-sellers “Eu me chamo Antônio” (2013) e “Segundo” (2014), o querido personagem ganhou fama na internet, conquistando mais de 700 mil seguidores no Instagram e quase 1 milhão de fãs no Facebook. Agora, em “Ilustre Poesia”, terceiro livro de Pedro, criador e criatura dialogam por meio de palavras e ilustrações. O livro expõe sensações, pensamentos e devaneios que falam diretamente ao leitor, em uma trama que costura um caminho para o autoconhecimento.

Clarice Freire nasceu no Recife (PE) e, desde criança, por influência da família, acostumou-se a exercitar sua criatividade. Publicitária de formação, ela cria textos que mesclam versos, prosa e desenhos. Em 2011, começou a compartilhar seus trabalhos em um blog. Em 2013, o material passou a ser apresentado em uma página do Facebook.

Marcio Melo