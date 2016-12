Turnê nacional da peça ‘Pluft’ chega a Manaus

Baseada em texto de Maria Clara Machado, a peça infantil ‘Pluft – O Fantasminha’, da Cia. Vila Teatro, está em turnê nacional e será encenada em Manaus no dia 21 de janeiro, em sessões às 15h e 18h, no Teatro Manauara. A montagem busca valorizar essa obra nacional de forma divertida e educativa, com produção e realização da Althas Produções Criativas. Os ingressos já estão à venda pelo site www.ingresse.com e na bilheteria do teatro, localizado no Piso Buriti, do Manauara Shopping (avenida Mário Ypiranga Monteiro, 1.300, Adrianópolis).

A peça conta a história de Pluft (Maicon Francelino), um garoto fantasma que mora em um sótão com sua excêntrica mãe fantasma (Larissa Carneiro) e o dorminhoco tio Gerúndio (André Grecco). Ele não sabe ao certo se gente existe, porque nunca viu nenhum humano de perto e tem um medo danado de encontrar algum.

Esse receio de Pluft é compreensível, pois a primeira pessoa que se aventura pelo sótão é um capitão pirata chamado Perna-de-Pau (Pablo Meireles), que planeja roubar o tesouro do falecido Grande Capitão Bonança Arco-íris.

Mas o pirata leva com ele uma menina, e a deixa trancada no sótão. A menina chama-se Maribel (Giovanna Federzoni) e é neta do Grande Capitão Bonança. Ela encontra Pluft e, juntos, eles descobrem que têm muitas coisas em comum. Tal amizade faz crescer uma coragem no pequeno fantasma, que decide unir os fantasmas e os marinheiros Sebastião (André Rissi), Julião (Cecílio Tavares) e João (Ronaldo Saad) para ajudar a sua mais nova amiga.

Em seu texto original, a escritora e dramaturga mineira Maria Clara Machado (1921-2001), fundadora da escola de teatro Tablado, no Rio de Janeiro, trata de assuntos como tolerância, amizade e solidariedade, e evidencia a importância da amizade e das coisas simples da vida, o que torna a sua obra atemporal.

Cinema

‘Pluft – O Fantasminha’ também poderá ser conferido nas telas de cinema. A adaptação nacional, que será o primeiro longa-metragem infantil filmado em 3D do Brasil, tem estreia prevista para 2018. A produção já teve início, sob direção de Rosane Svartman, e tem no elenco Lola Belli (Maribel), Juliano Cazarré (pirata Perna de Pau), Cleber Salgado (Pluft), Arthur Aguiar (Sebastião), Lucas Salles (João) e Hugo Germano (Juliano), além de uma participação especial do ator Gregório Duvivier (“Porta dos Fundos”) como o apresentador de um show na taverna dos piratas.

O roteiro é assinado por Rosane Svartman junto com dois especialistas em ‘Pluft’: Cacá Mourthé e José Lavigne, que trabalharam por muitos anos com Maria Clara Machado, no Teatro Tablado, no Rio de Janeiro.

Jornal EM TEMPO