Turnê ‘Loop Session Friends’ chega a Manaus no dia 14 de agosto

O projeto “Loop Friends” é de autoria de Mauro Henrique – Divulgação

Um show diferente e empolgante com as vozes inconfundíveis de Mauro Henrique, vocalista da banda Oficina G3, Guilherme de Sá, da banda Rosa de Saron, e do cantor Eli Soares, compositor do sucesso “Me ajude a melhorar”, acontecerá na próxima segunda-feira (14), às 21h, no Manaus Plaza Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul de Manaus. O evento faz parte do projeto “Loop Session Friends”, que traz os sucessos cristãos com novas versões usando instrumentos tradicionais e novidades eletrônicas, fazendo o público ter uma experiência única.

Com um estilo envolvente, o show, ainda contará com a participação da plateia, permitindo interação e bate-papo com os cantores nos intervalos das músicas.

Leia também: Café Teatro recebe workshop de bateria ministrado por ex-Oficina G3

Na ocasião, os artistas interpretarão sucessos de suas carreiras de maneira singular. Além de usar voz e violão, o trio fará demonstrações com pedais de efeito e controladores utilizando o efeito de “loop” ao vivo durante o show, sem o auxílio de playback ou pré-gravações.

O evento faz parte do projeto “Loop Session Friends”, que traz os sucessos cristãos com novas versões

O projeto “Loop Friends” é de autoria de Mauro Henrique. Em 2013, ele lançou no seu canal do Youtube o primeiro vídeo intitulado “Encontro”, com o desejo de explorar toda sua capacidade não só como vocalista, já reconhecida nacionalmente, por meio do seu trabalho no Oficina G3, mas também como multi-instrumentista, produtor e arranjador.

Após fazer excursões por mais de um ano com o antigo “Mauro Loop Session”, o idealizador do projeto convidou seus amigos e cantores consagrados Leonardo Gonçalves – que integrou até 2016 – e Guilherme de Sá, para participarem, marcando assim, o início do “Loop Session Friends”.

Agora, em 2017, contando com participação de Eli Soares, o atual trabalho apresenta sonoridade e repertórios novos, trazendo ao público, de forma descontraída, a experiência de ouvir canções, já conhecidas, em uma nova roupagem, além de outras composições exclusivas para o “Loop Session Friends 2017”.

Serviço: Loop Session Friends em Manaus

Dia: 14 de agosto

Hora: a partir de 21h

Local: Manaus Plaza Shopping (Av. Djalma Batista, 2100 – Chapada, Manaus – AM)

Valores do ingresso:

Plateia Baixa: R$50,00 (meia-entrada)

Pontos de vendas:

Loja1: Os Barés – Manauara Shopping – Av. Mário Ypiranga, 1300 – Adrianópolis, Manaus – AM, 69057-002

Loja2: Shopping da Bíblia (Centro) – 010, R. Henrique Martins, 357 – Centro, Manaus – AM

Loja3: Shopping da Bíblia ( Zona leste) Avenida Autaz Mirim, São José Operário, Manaus/AM, CEP: 69085-000. Mais informações:

(92) 99109-0582 / (92) 98402-0280

Leia mais:

Fãs falam da inspiração trazida pela música gospel