Turma do Mundo Bita invade shopping e anima as férias da garotada

Sempre atento às novidades do mundo infantil, o Amazonas Shopping trouxe para Manaus a turma do ‘Mundo Bita’ para animar as férias da criançada neste início de 2017. A atração, que faz muito sucesso no Youtube, Netflix e Discovery Kids, chegou ao mall nesta terça-feira (24).

Com direito a balões giratórios, mesas de atividades, piscina de bolinhas e cenário em 3D para fotos, além de um simulador de voos e uma roda gigante com 13,5 metros de altura, o parque temático segue na praça central do centro de compras até o dia 5 de março. Todas as atrações são gratuitas, exceto o simulador e a roda gigante, que custam, cada um, R$ 5 em dias úteis e R$10 aos sábados, domingos e feriado.

E tem mais, já nesta quarta-feira (25), o próprio Bita estará no shopping para receber os fãs em um encontra para lá de especial. O Meet & Greet do Bita acontecerá até o dia 5 de fevereiro, sempre de 15h às 20h30, na praça central do centro de compras, quando os pais poderão fotografar os filhos interagindo com o personagem sem pagar nada por isso.

O parque funcionará todos os dias, nos seguintes horários: segunda a sábado, de 10h às 22h; domingo e feriados, de 14h às 21h

Com informações da assessoria