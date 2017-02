Turistas são recebidos em Manaus celebrando o Carnaval

A partir desta sexta-feira (24), os turistas que chegarem a Manaus para os festejos de Carnaval serão recebidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado no Tarumã, Zona Oeste da cidade, com um pocket show de samba genuinamente amazonense.

A ação, realizada pela Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), conta com o apoio da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

A presidente da Amazonastur, Oreni Braga, informou que o receptivo no aeroporto de Manaus inicia as atividades especiais voltadas para o Carnaval 2017.

“Nossas ações neste Carnaval ocorrerão em três pontos, no aeroporto, porto e no Sambódromo. Todas elas voltadas para a orientação dos turistas que já começaram a chegar no Estado”, explicou.

No aeroporto, o pocket show de samba ficará por conta do intérprete da Escola de Samba Vitória Régia e com passistas. “Além dos shows, os turistas vão receber brindes com colares e chapéus carnavalescos, tudo para deixá-los no clima da folia de Momo”, ressaltou a titular do Órgão Estadual de Turismo. O receptivo no aeroporto vai ocorrer nesta sexta-feira (24) e no sábado (25).

