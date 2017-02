Turistas optam por comodidade dos ‘hotéis da rodoviária’

Os turistas que vêm a negócios ou a passeio de outros Estados da Região Norte e até países vizinhos a Manaus contam com um conjunto de hotéis estrategicamente localizados perto da rodoviária, Zona Centro-Sul.

Apesar da estrutura de pequeno porte, esses empreendimentos oferecem quartos completos com ar-condicionado, TV, frigobar e até sinal de Wi-Fi, além de café da manhã a preços de diárias que variam de R$ 50 até R$ 250.

Entre os proprietários, uma reclamação foi unânime a respeito da falta de uma faixa de pedestre ou uma passarela que atenda a travessia da rodoviária para o outro lado da avenida Djalma Batista, para o quarteirão onde estão localizados quatro dos cinco hotéis mais próximos. “Aqui não temos uma passarela, não tem uma faixa de pedestre. Tem muita gente que quer atravessar, mas não tem condições. Se for esperar os carros, você vai ficar ‘plantado’ uns 10 minutos”, reclama.

Em relação ao mercado, a proprietária do hotel Boa Viagem, Celma dos Santos Vilar, 51, conta que no fim de 2016, a demanda foi satisfatória, mas nesse início de 2017, o movimento permanece em baixa. Uma das razões apontadas pela empresária é a baixa nas viagens. “As pessoas que usam o hotel geralmente vêm de viagem de outras cidades, como Presidente Figueiredo ou Rio Preto da Eva, chegando na rodoviária. Com pouco fluxo de viagens, o movimento cai”, explica Celma.

O hotel Boa Viagem tem quartos com ar-condicionado, TV e frigobar em diferentes tamanhos. Quando se trata de quarto para uma pessoa, o valor pode chegar até R$ 100. Ainda tem quartos com duas, três e até quatro camas, este último ao preço de R$ 50 por pessoa. Ao todo, o hotel conta com 27 apartamentos.

Ao lado, o Hotel Neide, sob a responsabilidade da gerente Cirlane Albuquerque, 39, também passa por dificuldade na procura, até chegou a fazer demissões ano passado. “Em janeiro de 2016 foi difícil e tivemos que diminuir os funcionários de sete para três, porque não tinha como pagar sete funcionários com a demanda em baixa. Agora neste início se mantém estável, mas esperamos que melhore mais”, diz.

O Hotel Neide trabalha com 20 apartamentos e atende clientes de todas as classes, principalmente quem chega pelo aeroporto internacional Eduardo Gomes ou pela rodoviária.

O hotel oferece como menor preço um quarto individual simples ao preço de R$ 50, com direito a televisão e ventilador e banheiro externo e de maior preço custa R$ 200, completo com frigobar, televisão, ar condicionado, e com capacidade para seis pessoas, incluso café da manhã nos dois casos, diz Cirlane.

Joandres Xavier

EM TEMPO