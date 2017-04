Turistas escolhem agências de viagem pela comodidade

Para muita gente, comprar passagens em agências de turismo é uma necessidade de situações especiais como viagens de intercâmbio ou alguma excursão mais elaborada, passando por diversos países, porque para as viagens com destino único e principalmente dentro do seu país de origem o melhor mesmo é procurar na internet.

O público das agências não é aquele acostumado a gastar madrugadas on-line procurando preços mais baixos, mas aquele que está disposto a pagar um pouco mais por comodidade, como conta a vice-presidente de Turismo Emissivo, responsável por emitir bilhetes para o Brasil e exterior, da Associação Brasileira de Agências de viagens do Amazonas (Abavam) e diretora da Paradise Turismo, Claudia Maria Mendonça.

“Nossos clientes são aqueles que não têm acesso ao computador ou executivos que buscam o agente de viagens para obter os melhores pacotes, porque nós somos como butique de viagens, reunimos os melhores serviços em um só lugar para a pessoa, damos a ela economia de tempo e dinheiro”, afirmou a diretora, ao contar que um novo público de amigos e famílias que viajam em grupo também tem passado a procurar com mais frequência os espaços.

As agências orientam o cliente na hora de escolher o melhor destino, dicas de saúde e vacinas a serem tomadas para viagens ao exterior, documentação necessária para viagens nacionais e internacionais, moedas e meios de transporte. São responsáveis por oferecer pacotes sob medida para cada pessoa.

De acordo com Mendonça, o grande diferencial das agências fica por conta das orientações, troca de experiências e segurança que passam aos clientes. “Calculamos quanto ele precisa gastar por dia de acordo com o destino, ao passo que no computador, se ele precisa de orientações sobre vacina ou visto, ele não vai encontrar com a mesma facilidade e ainda pode ser surpreendido com alterações sem saber a quem recorrer”, explicou.

No caso da ATS Viagens e Turismo, o investimento maior é no turismo de negócios. O proprietário Jun Shima, que está à frente da empresa há mais de 20 anos, afirmou que a agência trabalha mais com demandas corporativas por ter clientes em várias empresas japonesas instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), mas que a procura por viagens de lazer cresceu. “Os japoneses vêm para cá geralmente no mês de agosto. Já os brasileiros começaram a viajar para o Japão nos últimos 5 anos. Somos credenciados pelo consulado japonês e agenciamos a emissão dos documentos de autorização para a entrada no país”, contou.

Quanto aos rendimentos do mercado de agências de viagens, no último trimestre de 2016 os turistas nacionais corresponderam a 77% da demanda total, enquanto os estrangeiros somaram 23%. Quanto aos principais Estados de origem dos turistas atendidos pelas agências de viagens, a maior parte é de São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro. O país foi mais procurado por turistas estrangeiros dos Estados Unidos, Argentina, Itália, Portugal e França, de acordo com dados do Boletim de Desenvolvimento Econômico do Turismo, do Ministério do Turismo.

Ainda de acordo com o boletim, entre os destinos nacionais preferidos dos brasileiros estão Bahia e Ceará, no Nordeste, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste. Com relação aos destinos internacionais, os mais citados foram Estados Unidos, França, Argentina, Itália.

Laize Minelli

EM TEMPO