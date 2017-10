Turista sueca morre em queda de avião com 5 passageiros no rio Negro

Quatro pessoas ficaram feridas e uma turista sueca morreu na manhã desta terça-feira (17), por volta das 11h, após a queda de um hidroavião monomotor no rio Negro, que decolou de Barcelos (distante 399 km de Manaus) e caiu no município de Novo Airão (a 180 km da capital).

A turista, identificada até o momento apenas como Carolina, não sobreviveu à queda. Os sobreviventes, dois homens e duas mulheres, foram resgatados pelos passageiros do Barco Comandante Natal VII, que navegada pelo rio Negro com destino a Manaus no momento da queda da aeronave. Segundo o professor Edmilson da Silva, que presenciou o acidente, o avião estava prestes a dar um “rasante” pela água pouco antes da queda e, na ocasião, começou a apresentar falhas.

Leia também: Padrasto e estudante reagem a assalto e são baleados; jovem morreu no hospital

“Era visível, que ele não estava mais operando normalmente e há poucos minutos após passar pelo nosso barco o avião acabou capotando”, conta a testemunha.

Ainda segundo Edmilson, o grupo havia chegado nesta segunda-feira (16) em Manaus e estavam realizando um passeio turístico para conhecer o interior do Estado. O pacote de viagens havia sido fechado com uma empresa de viagens turísticas não informada pelo professor.

Os sobreviventes estão sendo encaminhados para Manaus e devem chegar em poucos minutos no Porto do São Raimundo. A turista, que morreu na queda do avião, também está no Barco. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) informou que uma equipe deve receber os sobreviventes.

Isabela Bastos

EM TEMPO

Leia mais:

Um em cada quatro jovens vai abandonar o Ensino Médio até o final do ano

O bairro do medo: em apenas uma rua, 4 homicídios foram registrados em 5 meses

Bombeiros localizam corpo de trabalhador que caiu de rebocador no rio Negro