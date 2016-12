Turista italiano é morto em favela no Rio

Um turista italiano foi morto a tiros nesta quinta (8) ao entrar por engano na favela do morro dos Prazeres, em Santa Teresa, região central do Rio de Janeiro. Ele estava de moto, acompanhado de um amigo, também italiano, que ocupava outra motocicleta. As informações são da Agência Brasil.

De acordo com a polícia, Roberto Bardella, 52, levou um tiro na cabeça ao ser abordado por um grupo de oito homens armados. Bardella não entendeu a ordem de parar dada por traficantes e acabou baleado, morrendo ainda no local. Ele estava com o amigo, também italiano, Rino Polato, 59.

Segundo a Divisão de Homicídios, responsável pela investigação, os PMs da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) localizaram o segundo turista em um dos acessos ao morro. Ele foi levado para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo, onde prestou depoimento, acompanhado por funcionários do Consulado da Itália no Rio.

Os dois tinham acabado de visitar o Cristo Redentor e estavam indo para as praias da zona sul, quando entraram por engano na favela.

De acordo com o comando da UPP Prazeres, em Santa Teresa, por volta das 11h, policiais receberam uma denúncia sobre o desaparecimento de dois turistas italianos na comunidade. Após o cerco na região, o corpo de Bardella foi localizado na rua Cândido de Oliveira. O segundo turista foi resgatado sem ferimentos, pelos militares, em um dos acessos ao morro. As duas motocicletas em que eles estavam também foram recuperadas.

As buscas foram feitas com o apoio de outras UPPs e de batalhões da Polícia Militar da região. Equipes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas também foram ao local prestar assistência à vítima. Até a noite desta quinta, porém, ninguém tinha sido preso.

FOLHAPRESS