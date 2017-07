Turismo aumenta em Figueiredo e movimenta comércio local

Nos últimos dias o número de turista tem crescido na cidade – foto: Miquéias Lima

Dono de um patrimônio natural exuberante, o município de Presidente Figueiredo volta a ser reconhecido como a Terras das Cachoeiras pelos turistas, que estão movimentando a cidade nos últimos dias, vindos da capital, na sua maioria. Neste fim de semana, a presença maciça de visitantes em pousadas, bares e restaurantes surpreendeu os comerciantes, que há alguns anos não recebiam uma quantidade expressiva de clientes fora do calendário festivo da cidade. A famosa Corredeira do Urubuí, por exemplo, atraiu centenas de pessoas durante todo o domingo (9).

“Presidente Figueiredo está vivendo um novo tempo e esse é só o começo de uma grande alavancada na economia e no turismo do município. Ficamos imensamente felizes por receber esses visitantes em nossa cidade e vamos continuar trabalhando para fazer de Figueiredo um lugar ainda mais apreciado e conhecido Brasil afora”, declarou o prefeito Romeiro Mendonça (PDT).

Leia também:Festa do Cupuaçu movimenta R$ 10 milhões em Presidente Figueiredo

Ivone Tucanos, proprietária de uma pousada que leva o seu nome, relatou que desde a última sexta-feira (7) o seu estabelecimento está lotado. “Todos os quinze apartamentos foram ocupados e, ainda assim, tivemos mais procura. Várias pessoas disseram que não estavam encontrando vagas disponíveis em outros hotéis”, disse.

De acordo com o vice-prefeito Mário Abrahão (PDT), todos os setores do comércio sentiram impacto positivo nas vendas. Segundo ele, a movimentação intensa de visitantes é consequência das mudanças que estão sendo adotadas no setor comercial e turístico do município, com intuito de atrair pessoas para cidade. “Estamos modernizando Presidente Figueiredo. Trabalhando a qualidade nos serviços e, sobretudo, promovendo a segurança necessária para que as pessoas se divirtam sem ressalvas”, afirmou.

Figueiredo é conhecido pelas inúmeras belezas naturais que possui

Lazer

Na noite do último sábado (8), a Praça da Cultura, situada no Centro da cidade recebeu, aproximadamente, 400 pessoas entre moradores e visitantes. A praça foi revitalizada e reformada no início deste ano e conta agora com bares, restaurantes e quiosques. Os moradores comentam a mudança no local.

“Parece outro lugar. Ninguém frequentava a praça antes porque não tinha nada de atrativo. Hoje, além dos brinquedos para as crianças, contamos com vários quiosques de comidas para todos os gostos. Até sushi a gente encontra. Venho todo fim de semana pra cá com o meu marido. Virou nosso point de lazer”, contou a cabeleireira Carol Oliveira.

Com a grande movimentação de turistas, o comercio do município tem faturado bastante

Os novos pontos de comércio disponíveis na Praça da Cultura fazem parte de um projeto implantado pela Secretaria Municipal de Turismo Empreendedorismo Comércio (Semtec), que pretende padronizar e qualificar ainda mais o setor comercial do município, a começar pelos bares e restaurantes.

“A praça foi revitalizada e investimos em mais opções de restaurantes. A ideia é criar uma identidade própria da gastronomia de Figueiredo e promover um cardápio diferenciado. A praça ganhou uma nova cara e tem agradado bastante as pessoas. Prova disso é o sucesso de público todos os dias, principalmente nos fins de semana. Iremos ampliar os quiosques para gerar mais emprego e renda”, afirmou o titular da Semtec, Alexandre Lins.

Diferencial

Os novos restaurantes têm sido bastante elogiados pelos frequentadores. O cardápio diferenciado é o que atrai a clientela, como relata Epaminondas Júnior, dono da hamburgueria Epa Burguer.

A culinária têm sido bastante elogiada pelos frequentadores

“Trabalhamos com hambúrgueres artesanais. A carne é caseira e assada na churrasqueira. É um sanduíche especial, que recebe molhos diferenciados como o agridoce e barbecue. Eu trouxe a receita da minha terra natal, Paraná, e tem sido um sucesso. Estamos padronizando para oferecer uma culinária mais sofisticada no município. Sou filho de Figueiredo, pois moro aqui desde 1995. Tem sido um prazer poder contribuir com o meu trabalho na cidade, algo que sempre quis fazer”, comentou o comerciante.

Outro quiosque bastante procurado é o Sushi-Fa, que oferece variados pratos da culinária japonesa. “A gente tem um público mais seletivo, mas mesmo assim é bem movimentado sempre. Nosso tipo de comida é mais artesanal, mais elaborada e recebe um público muito bom”, afirmou a proprietária Fabíola Oliveira.

Em Figueiredo acontece umas das festas mais populares do Amazonas ” A Festa do Cupuaçu

Tacacaria e petiscaria também são novidades na praça. Os dois espaços foram inaugurados na noite de sábado (8). Na petiscaria, por exemplo, uísque, batidas e bebidas em geral são servidas aos frequentadores. Aos finais de semana, o local irá contar com música ao vivo, com artistas tocando e cantando rock nacional e MPB.

“Eu estou adorando passar o fim de semana aqui em Figueiredo. Um lugar bastante agradável e tranquilo. É a primeira vez que eu e minha família visitamos essa praça. Gostamos demais”, afirmou a empresária Bernadete Gusmão, de Manaus.

Com informações da assessoria

Leia mais: Atrativos de Presidente Figueiredo são destaques em Feira de Turismo

Comunidade de Presidente Figueiredo recebe torneio de pesca esportiva

Em intercâmbio, estudantes estrangeiros se encantam com Presidente Figueiredo