Túnel de quase 10 metros é encontrado na Unidade Prisional do Puraquequara e fuga é impedida

Um túnel de aproximadamente 10 metros foi encontrado, no fim da tarde dessa quarta-feira (2), na cela 9 da galeria 9 da Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Zona Leste de Manaus.

O túnel foi encontrado pela direção da UPP, junto com os agentes da empresa Umanizzare, durante o procedimento de tranca do presídio, por volta das 17h. A suspeita da existência de um túnel na unidade foi levantada pelo Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), através de uma investigação de que a escavação seria utilizada para fuga de internos ainda nesta semana.

“Nós já tínhamos a informação que estavam preparando uma fuga na UPP e ontem recebemos uma ligação de um oficial da Policia Militar dizendo que tinha a informação que havia um túnel no pavilhão 9. Formos ao local e, durante uma revista, encontramos o túnel. Na cela onde foi encontrando, há 21 presos cumprindo pena”, disse o titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio.

Dentro de sacos

Ainda conforme o secretário, os internos escavavam e escondiam o barro dentro do próprio buraco, o que dificultou a descoberta.

“A gente não sabe exatamente há quanto tempo eles estão escavando, mas creio que já seja a há pelo menos uma semana. Eles escavavam e colocam o barro dentro de sacos pequenos e escondiam dentro do próprio túnel, isso fez com que a agente demorasse mais a encontrar. O túnel estava totalmente maquiado, a ‘boca’ não estava aberta, a tampa estava fechada, se olhasse não dava para ver. Os agentes tiveram que bater em toda a cela para poder encontrar o local onde papocasse o cimento”, explicou o secretário.

Ele disse ainda que acredita que não houve ajuda dos agentes penitenciários. “Acredito que não houve ajuda dos agentes penitenciários, muito pelo contrário, eles foram muitos diligentes. Dessa vez houve um trabalho muito diligente da empresa Umanizzare”, falou.

O secretário disse ainda que apesar das revistas preventivas, a situação dos presididos é muito difícil.

“O que nós podemos fazer é melhorar a qualidade da revista de funcionários e dos visitantes, além das revistas periódicas e preventivas que fazemos quase que diariamente em todas as unidades prisionais, mas ainda assim encontramos um túnel desse. A gente tem que entender que as dificuldades dentro de um presidio são muito grandes. Entretanto, mais uma vez conseguimos impedir uma fuga”, concluiu Pedro Florêncio.

Os internos da cela 9 foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram autuados por danos ao patrimônio público. Eles também tiveram as visitas suspensas por 30 dias.

O último túnel encontrado na UPP foi em dezembro de 2013. Somente em 2016 foram encontrados oito tuneis nos presídios da capital, a maioria no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), situado no quilômetro 8 da BR-174. Em maio deste ano, 39 presos fugiram por um túnel do Centro Detenção Provisório Masculino (CDPM), também no quilômetro 8 da BR-174.

Mara Magalhães

Portal EM TEMPO