Tuneis, armas e objetos proibidos foram encontrados em presídios de Manaus em 2016

Um balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), nesta quinta-feira (5), aponta que aproximadamente 2,3 mil objetos ilícitos foram apreendidos nos presídios de Manaus, além de nove túneis descobertos em presídios de Manaus em 2016. As apreensões foram feitas durante as ações de revistas, contenção de fugas e rebeliões.

Como resultado de revistas internas e também dos procedimentos feitos com as visitas na entrada foram apreendidos principalmente facas, estoques, alicates, ferramentas, armas de fogo, entorpecentes, balança de precisão, celular e acessórios.

Um total de 18 revistas foram realizadas em 2016, na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa (CPDRVP), Centros de Detenção Provisória Feminino (CDPF) e Masculino (CDPM), Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) dos regimes fechado e semiaberto, Unidade Prisional do Puraquequara (UPP) e Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Pedro Florencio, as revistas se baseiam nos conceitos de humanização, respeitando o espaço e pertences dos internos, sem deixar de lado o objetivo de retirar materiais proibidos de circulação. As revistas foram feitas com auxílio de equipamentos de raio X, portais detectores de metais, raquetes e banquetas.

Integração

A integração com os órgãos de Segurança Pública, de Justiça e de Controle também contribuiu para evitar inúmeros distúrbios contidos ao longo do ano. A Seap atuou fortemente para desarticular a ação do crime organizado dentro dos presídios através da implantação de um Departamento de Inteligência próprio, que atua articulado com a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP) e as polícias Civil e Militar.

Com o aumento da pressão dentro do presídio, em outubro de 2016, foi criado um Comitê Integrado de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, com representantes estaduais, federais, dentre os quais a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), a Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Corpo de Bombeiros.

Devido ao monitoramento constante, pelo menos nove túneis foram descobertos em 2016 e fugas em massas foram impedidas, pelos próprios meios do Estado, com o reforço de policiamento e revistas internas. Também foi por conta dos planos e estratégias discutidos no Comitê que a resposta foi rápida durante o motim no Ipat.

Números

O sistema prisional do Estado possui 19 unidades prisionais, sendo 11 na capital e 8 no interior. Um novo Centro de Detenção Provisória na capital deverá ser concluído no primeiro semestre de 2017. O número de internos hoje no Estado é de 10.323, sendo pouco mais de 7 mil na capital e o restante no interior.

