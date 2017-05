Tumulto no 28 de Agosto, após boato de assalto

Pacientes e funcionários do Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, entraram em pânico, na noite desta quarta-feira (17), por volta das 21h, após um homem baleado, com a ajuda de outras pessoas, entrar na unidade em busca de cuidados médicos.

Segundo informações de pessoas na recepção do HPS, uma mulher entrou no local aos gritos de “é tiro, ele foi baleado”. Na ocasião, muitas pessoas compreenderam a mensagem como sendo um assalto. Houve correria, pânico e algumas pessoas tentaram acessar a área restrita a pacientes.

Por telefone, a assessoria do hospital negou que tenha ocorrido assalto no local e divulgou apenas que “um homem baleado no bairro Cachoeirinha chegou à unidade, em um carro, acompanhado de outras pessoas. Mas morreu instantes após chegar ao HPS 28”.

De acordo com o tenente Ferrari, da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima foi baleada, por volta das 20h30, por dois homens em uma motocicleta. O fato aconteceu na avenida Marques da Silveira, bairro Cachoeirinha, Zona Sul.

“Quando chegamos ao local da ocorrência, algumas pessoas informaram que o homem baleado foi socorrido por testemunhas, em um carro, mas não tivemos a informação para qual hospital foi levado e nem qual era o estado de saúde”, ressaltou o tenente da 1ª Cicom.

Os suspeitos do crime ainda não foram localizados pela polícia. A assessoria do HPS 28 de Agosto informou que a vítima, identificada como Diego dos Santos, 25, deu entrada na unidade hospitalar em parada cardiorrespiratória e com sete ferimentos de arma de fogo. O corpo da vítima foi removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Isac Sharlon

EM TEMPO