Tufão e Naça fazem o clássico dos lanternas neste sábado na Arena da Amazônia

Em jogo de possíveis rebaixados, Nacional e São Raimundo fecham suas participações na primeira fase do Campeonato Amazonense 2017. Em duelo marcado às 15h, na Arena da Amazônia, pela 14ª e última rodada, Naça e Tufão jogam como últimos colocados da competição, já que o Leão perdeu 20 pontos no tapetão por suposta escalação irregular de dois atletas, e o Alviceleste da Colina perdeu todos os jogos e empatou apenas um.

Pelo lado do Nacional, o técnico Arthur Bernardes não poderá contar com o zagueiro Jefferson Siqueira, que foi punido com o terceiro cartão amarelo e deve ceder lugar a Vagner para fazer dupla com Victor Pereira. No setor ofensivo, o comandante azulino treinou no decorrer da semana com Jefferson Araújo e Alexsandro no ataque. Araújo, inclusive, convive com o incômodo de não ir às redes há quatro jogos.

“Não lembro desde quando cheguei no Amazonas em 2015 se passei quatro jogos sem marcar. Estou me sentindo aborrecido e existem cobranças, mas já tenho uma certa experiência para saber que a oportunidade vai aparecer e tenho que estar tranquilo para conseguir marcar”, disse Araújo.

Rebaixado e passando pela maior crise de sua história, o São Raimundo entrará em campo somente para cumprir tabela. Para o goleiro e capitão Julião, existe uma motivação em não terminar o certame sem triunfar em uma partida.

“O meu pensamento sempre será de motivação em vestir a camisa do Tufão da Colina. Foi um ano muito difícil, mas vamos buscar vencer o jogo e terminar com cabeça erguida”, disse o goleiro.

Rodada decisiva

Neste sábado, também às 15h, Penarol e Rio Negro duelam no Floro de Mendonça em Itacoatiara. Princesa do Solimões e Manaus FC jogam no estádio Gilbertão, em Manacapuru.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO