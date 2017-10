‘Tudo para casa’ vai movimentar R$ 1,5 milhão no mercado da construção e decoração no AM

O esquenta da feira “Tudo para casa” apresentou, na noite desta segunda-feira (16), em um restaurante na Zona Sul de Manaus, as novidades que o projeto deve trazer para a cidade nos próximos dias 26, 27, 28 e 29 de outubro. Reunindo 60 expositores, o evento vai acontecer no Centro de Convenções Vasco Vasques, localizado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul da cidade, e tem entrada gratuita.

A feira deve movimentar R$ 1,5 milhão nos quatro dias de evento, onde o visitante vai poder conferir o relançamento da marca Todeschini. De acordo com uma das organizadoras da “Tudo para casa”, Samantha Câmara, um dos diferenciais do evento é trazer experiências aos visitantes desde a construção até a decoração da casa.

“A feira vem para inovar o conceitual, o promocional. A ideia é que a pessoa acompanhe todo o processo de montagem do lar”, completou a organizadora.

Leia também: MEC prorroga para novembro prazo de aditamento do Fies

Segundo a empresária e organizadora do evento, Fabiana Souza, a feira vai movimentar cerca de R$ 1,5 milhão na economia do Estado, além de gerar um networking entre os próprios expositores. “Há cerca de quatro anos não temos nenhum evento voltado para essa área de construção e arquitetura. Então a feira vai dar uma movimentada no mercado”, disse Fabiana.

Prêmiação

Quem for visitar a feira poderá participar do sorteio “Dê um up na sua casa”. O ganhador do prêmio vai poder escolher um cômodo da casa para reformar, o valor da mudança é de R$ 50 mil e vai ficar a disposição da pessoa premiada. O projeto da reforma será feito pelo arquiteto e urbanista, design de interiores e apresentador de TV, Achilles Arquiteto.

Raphael Tavares

EM TEMPO

Leia também:

Talk show e oficinas de comunicação compõem evento na Uninorte, a partir desta terça

UEA apresenta novo sistema de autoatendimento nas bibliotecas de Manaus

Mega-sena promete 2,5 milhões nesta terça