‘Tudo ou nada’ na etapa final da disputa eleitoral entre Arthur e Marcelo

A cinco dias das eleições do segundo turno, os candidatos a prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB) e Marcelo Ramos (PR), se preparam para o “tudo ou nada” nesta última semana de campanha, que terá ainda dois debates televisivos, o encerramento do horário gratuito eleitoral e campanha de rua até a véspera do pleito. Os dois correm contra o tempo para conquistar o voto do eleitorado, principalmente daquele eleitor indeciso e daqueles incrédulos com a política partidária, que no primeiro turno causaram uma grande diferença no resultado do pleito: 108 mil deixaram de votar e outros 100 mil votaram branco ou nulo.

Nestes últimos dias de campanha, conforme apurado pelo EM TEMPO, os dois candidatos irão manter suas estratégias discutidas a sete chaves com suas respectivas equipes e intensificar as caminhadas nos bairros e reuniões.

Encabeçando a chapa “Mudança para Transformar”, Marcelo Ramos disse que continuará as suas reuniões com lideranças e caminhada nos bairros. “O que a gente tem intensificado é contato com o povo. Há um sentimento muito positivo da população em relação à nossa candidatura e procuramos fortificar isso”, ressaltou.

Quanto aos programas eleitorais, o candidato afirmou que também manterá a mesma linha que foi passada durante todo o horário gratuito. “Vamos manter a mesma série dos nossos programas anteriores, que é contar a história de gente que é gente, da vida real das pessoas, dos seus problemas e que apontam propostas para o nível de mudança. Eu não tenho dúvida que crescemos muito neste segundo turno no bem–querer das pessoas de Manaus”, salientou.

Já o candidato à reeleição, prefeito Arthur Neto, da coligação “Por uma só Manaus”, disse que suas estratégias continuarão sendo a de trabalhar limpo, mostrando que suas propostas não têm controle da máquina pública. “Continuarei indo às ruas, tendo contato próximo com o povo de Manaus para que, no dia da votação, eles façam a escolha certa: votando em mim e na minha experiência”, frisou.

O tucano salientou que vai continuar com a mesma linha adotada em seus programas eleitorais: “Mostrando quem realmente sou, sem ser duas caras. O que eu fiz pela cidade e o que eu pretendo fazer caso eu seja eleito”, ressaltou.

Debates

Esta semana também será marcada por dois debates televisivos entre os prefeituráveis e ambos já confirmaram suas presenças. O primeiro acontece às 22h desta terça-feira, na TV EM TEMPO, integrante do Grupo Raman Neves de Comunicação, que será mediado pelo jornalista Marcelo Torres, que apresenta o “Jornal do SBT”.

Por último, o debate da Rede Amazônica, que acontece dia 28 (sexta feira), data-limite para realizar esse tipo de confronto entre os candidatos que disputam as eleições. O mediador será o jornalista da Rede Globo Heraldo Pereira.

Sobre quais estratégias vai tomar para esses dois confrontos, Marcelo diz que será a mesma dos anteriores de que participou. “Que o prefeito tem que respeitar a minha história e a decisão das pessoas que decidiram caminhar por mudança. E agora não vamos cair nessa tentação de emporcalhar a campanha”, destacou.

Arthur afirmou que também manterá suas estratégias: que é dizer o que sente, com seriedade e verdade. “Nos debates anteriores, eu falei o que eu tinha no meu coração, e vou sempre continuar com o amor e verdade, mostrando que eu não tenho duas caras, pois se eu tivesse, usava a do Brad Pitt”, brincou.

Na sexta-feira, também é o último dia da veiculação do horário eleitoral gratuito em cadeia de rádio e televisão e, no sábado, véspera do pleito, encerra-se a campanha de rua com alto-falantes e amplificadores, caminhadas, carreata e distribuição de material gráfico.

Arthur conversa com mulheres

Para comemorar o “Outubro Rosa”, dedicado ao combate do câncer de mama, um grupo de mulheres de várias idades, profissões e até mesmo etnias se reuniu na manhã de ontem, feriado de aniversário de Manaus, com o candidato Arthur Neto, no comitê da coligação, a Estação 45, na Zona Leste da cidade.

Arthur reafirmou que, em sua próxima gestão, vai implantar a coordenadoria de Políticas para Mulheres, ligada ao seu gabinete, que reunirá as informações de saúde, segurança e assistência social, para dar agilidade às políticas públicas voltadas a elas; de seus planos para reduzir problemas na saúde bucal de grávidas, que acabam afetando o bom desenvolvimento do bebê; da Rede de Atenção à Criança; do espaço Saúde e Cidadania da Mulher, especializado em redução da mortalidade materna, entre outros.

“Tivemos outras grandes conquistas com a implantação do Centro de Referência em Defesa da Mulher (CRDM), com apoio psicológico e social para mulheres vítimas de violência e ações na área de saúde como aumento dos exames papanicolau, preventivos e mamografia, além da redução da mortalidade maternal de 53,43% para 44,9%”, lembrou.

Arthur recebeu duas homenagens. As mulheres ofereceram a ele um buquê de flores, em agradecimento às ações desenvolvidas na saúde, educação, assistência social e geração de emprego e renda. Outro grupo, de mulheres indígenas, se vestiu a caráter, com cocares, pinturas, flechas e outros instrumentos para cantar e dançar para ele.

Marcelo participa de reunião

O movimento “Unidas Somos Mais”, de apoio aos direitos femininos, realiza amanhã um grande encontro para discutir a importância sobre o combate ao câncer de mama e também ao câncer de colo do útero, doenças de maior incidência no Estado do Amazonas.

O evento, que acontece em alusão ao “Outubro Rosa” visando a chamar a atenção para a realidade atual das doenças e para a importância do diagnóstico precoce, acontece às 20h, no fim da avenida Itaúba, próximo à escola municipal Irmã Helena Walcott, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, e contará com a participação de várias lideranças femininas de Manaus.

O evento também irá contar com a participação do candidato a prefeito de Manaus Marcelo Ramos e do vice, Josué Neto (PSD), que apresentarão suas propostas para o segmento de saúde da mulher.

“Nossa ideia é alertar as mulheres para a importância da prevenção tanto do câncer de mama quanto do colo do útero. Dessa forma, poderemos ajudar muita gente que ainda carece de informação para se prevenir dessas doenças que matam muitas mulheres em nosso Estado”, disse Juliana Maranhão Ramos, idealizadora do movimento “Unidas Somos Mais”.

O câncer de mama e de colo de útero são doenças que matam, em média, 287 mulheres por ano no Amazonas. Só em Manaus, cerca de 216 mulheres morrem por conta dessas doenças. Os dados são referentes ao ano de 2014 e foram divulgados pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO