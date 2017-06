Tudo é válido para ver os bois de Parintins; galeras aguardam mais de 24h na fila

As torcidas já entraram no Bumbódromo e aguardam o início das apresentações – Divulgação

As filas das galeras, como são chamados os torcedores dos bois Caprichoso e Garantido, já estão dando a volta nesta sexta-feira (30) no bumbódromo de Parintins, no Amazonas. O festival folclórico só começa à noite, mas muita gente chegou bem antes para garantir um bom lugar para assistir às apresentações. A torcida organizada Mancha Vermelha O Louco Torcedor, do Garantido, está acampada desde as 6h de ontem. A funcionária pública Gorete dos Santos integra o grupo. Ela é parintinense e, mesmo morando atualmente em Manaus, não perde um só festival.

“A gente acampa um dia antes para mostrar o amor pelo nosso boi, pelo nosso brinquedo de São João que é o Garantido. É uma expressão de amor”, disse a torcedora.

Já a paraense Auricélia Amaral, torcedora do Garantido, vai assistir pela primeira vez ao festival. “Esse ano para mim é especial. Deu para conciliar o trabalho e eu estou aqui na emoção e expectativa”, contou Auricélia.

Os torcedores dos bois sempre enfrentam muito sol e, às vezes, chuva, aguardando o momento de entrar no bumbódromo. Neste ano, a organização do festival providenciou uma longa cobertura de lona para aliviar o calor. A novidade agradou a parintinense Cristiane Rodrigues Ferreira, de 37 anos, que há três anos consecutivos é a primeira da fila do Caprichoso.

“Esse ano está uma energia tão frenética desde o início dos ensaios. Parece que a vitória está no nosso colo faz tempo. Tá todo mundo cheio de esperança que esse ano não tem como dar errado. O Caprichoso esse ano vai ser campeão. É só olhar para as alegorias”, afirmou a parintinense.

Para o torcedor do Caprichoso Emanuel de Jesus, vale qualquer sacrifício por amor ao boi azul. “É o terceiro ano consecutivo. É um amor que não tem explicação. A gente já aprende a gostar desde criança”, afirmou.

A capacidade do bumbódromo de Parintins é de 30 mil pessoas. Segundo o prefeito Bi Garcia, a cidade está cheia de turistas. “Eu tô com medo da ilha ir pro fundo. Ela tá muito lotada. A cidade está cheia realmente. Muitos turistas chegando no aeroporto. Muitos barcos chegando na ilha. Eu não tenho dúvida de que a gente vai lotar o bumbódromo e muita gente vai ficar de fora porque a capacidade do bumbódromo é restrita e, portanto, controlada pelo Corpo de Bombeiros por uma questão de segurança”, ressaltou o prefeito.

A primeira noite de apresentações do 52º Festival Folclórico de Parintins está marcada para começar às 21h30 com o Garantido. O Caprichoso vai entrar na arena do Bumbódromo por volta de meia-noite e meia, encerrando às 3h da madrugada. Cada boi tem duas horas e meia para se apresentar.

Bianca Paiva

Correspondente da Agência Brasil