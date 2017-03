Tucumanus abre temporada de shows em Manaus

Nesta sexta-feira (10), Os Tucumanus abrem a temporada de shows na cidade, com uma apresentação no Boteco Retrô (Rua 24 de Maio, 100, Centro), a partir das 20h. O couvert artístico será de R$ 10, por pessoa.

Segundo o guitarrista Denilson Novo, a partir de agora, a banda amazonense vai começar a explorar novos espaços e reativar projetos como tocar em comunidades e fazer intervenções em lugares diferentes na cidade, com a proposta de estimular a interatividade entre o grupo e o público.

“Nós buscamos novas casas para tocar e o Retrô surge no cenário com uma proposta irreverente”, comentou o músico. “Faremos um show intimista, apostamos no som que estamos fazendo”.

Outra novidade, segundo Denilson, fica por conta da pré-produção do videoclipe da música ‘Até o Sol Sair’, uma animação que será feita em parceria com a Ilustrama, dos cartunistas Romahs Mascarenhas, Gusmão Silva e Reginaldo Moreira.

No ano passado, Os Tucumanus lançaram o single de ‘Até o Sol Sair’, gravado no estúdio Júpiter, com engenharia de áudio de Armando Mendes e masterização na Espanha, no Mastering Mason Studio.

Com informações da assessoria