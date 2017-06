Tubulação de água rompe na avenida Maceió e deixa trânsito lento em Manaus

Uma tubulação de água rompeu no final da tarde deste domingo(11) na avenida Maceió, no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul da capital, próximo a rua Marciano Armond, no bairro Adrianópolis, segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

Ainda de acordo com Manaustrans, o trânsito segue com lentidão e os agentes do instituto estão no local.

A Manaus ambiental também já se encontra na via. A reportagem do EM TEMPO tentou entrar em contato com a assessoria da distribuidora de água, mas até o momento não houve retorno. A reportagem continua tentando o contato para saber até que horas deve ser feita essa manutenção na avenida.

Mais informações em instantes.

Bruna Chagas

EM TEMPO