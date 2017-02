TSE vai sortear relator de processos contra PMDB, PT e PP

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, na noite desta terça (7), fazer um sorteio entre os sete integrantes da corte para definir o relator das ações que investigam se as contas de campanhas de PP, PT e PMDB receberam dinheiro do esquema de desvios da Petrobras investigado pela Operação Lava Jato.

Uma eventual condenação pode resultar na cassação do registro e extinção das legendas. A nova distribuição será feita por meio de sorteio eletrônico. A data ainda não está definida. Depois de definido novo relator, as investigações começarão a tramitar.

Essas ações estão travadas por falta de relator desde agosto. O debate havia sido interrompido por pedido de vista da ministra Luciana Lóssio. A investigação tem como base declarações dadas em delações premiadas na Operação Lava Jato.

O presidente do TSE, Gilmar Mendes -defendeu que todos os processos ficassem com o corregedor do TSE, o ministro Herman Benjamin. O ministro Humberto martins endossou sua posição.

No entanto, outros cinco ministros votaram por separar as relatorias da ação da chapa Dilma-Temer: Maria Thereza, Luciana Lóssio, Luiz Fux, Rosa Weber e Napoleão Nunes.

Benjamin é quem toca o processo em que o PSDB pede a cassação da chapa presidencial vencedora em 2014, de Dilma Rousseff e Michel Temer. Ele já disse que a investigação da chapa presidencial pode acabar por produzir provas que embasem também os processos que envolvem os partidos políticos.

Letícia Casado

Folhapress