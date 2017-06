TSE publica acórdão com cassação de Melo e ordem de eleições diretas

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o acórdão que mantém a cassação de José Melo (Pros) e Henrique Oliveira (SD). O tribunal multou o ex-governador e seu vice com 50 mil Ufirs (Unidades de Referência Fiscal) e determinou a realização de eleições diretas para para preencher o cargo. O documento foi divulgado na manhã desta quinta-feira (1).

O procurador-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), Vander Góes, tem três dias para entrar com um pedido de embargo de declaração. Vander anunciou que deve entrar com o recurso até sexta-feira (2). O objetivo é questionar a decisão de eleições diretas.

“A decisão do TSE alcança a Assembleia no momento em que, por exemplo, determina que a eleição seja direta. Vamos embargar para questionar, ver se houve obscuridade, omissão, para que isso suba ao supremo, que é o tribunal competente para analisar a constitucionalidade do artigo 81, que diz que essas eleições, quando ocorrerem nos dois últimos anos do mandado, tem que ser indiretas”, afirmou Góes.

O documento atesta ainda que há provas suficientes para “evidenciar tanto a compra de votos por parte de terceiro não candidato, quanto a ciência do candidato em relação ao ilícito” e que há elementos capazes de comprovar “o local em que ocorreu a oferta e promessa de vantagens em troca de votos, o envolvimento, direto ou indireto, de pessoas ligadas ao candidato por vínculos político e familiar, e a relação contratual da autora da conduta com o governo estadual”.

Quanto a acusação de cometer atos vedados aos agentes públicos, o documento afirma não haver provas suficientes de que os recursos dos cofres públicos tenham sido desviados para a compra de votos ou para outras finalidades eleitorais em benefício do então candidato à reeleição.

Quanto custa a eleição?



A nova eleição para governador do Estado do Amazonas deve custar aproximadamente R$ 17 milhões, segundo a direção do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM). O pleito, será realizado no dia 6 de agosto.

Laize Minelli

EM TEMPO