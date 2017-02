TSE faz auditoria de voto eletrônico

Um dos argumentos defendidos para que o voto impresso se tornasse obrigatório foi a possibilidade de auditar o resultado do pleito em qualquer seção eleitoral. No entanto, a auditoria já é uma realidade adota pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Tudo de forma segura e confiável e, até hoje, sem a necessidade de imprimir qualquer papel.

Nas eleições mais recentes, realizadas em outubro de 2016, mais uma vez a Justiça Eleitoral organizou um processo de auditoria que tem início antes mesmo da votação. Tudo isso com a participação de partidos políticos, coligações, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF), Controladoria-Geral da União (CGU), Departamento de Polícia Federal, Sociedade Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e departamentos de Tecnologia da Informação de universidades. Essas entidades têm o direito garantido de acessar os programas de computador desenvolvidos pelo TSE para serem utilizados nas eleições, sempre em ambiente específico e sob a supervisão do TSE.

Após essa fase inicial, essas organizações que representam a sociedade também acompanham a especificação, o desenvolvimento e a lacração dos sistemas, bem como a cerimônia de assinatura digital dos programas eleitorais utilizados na votação e na apuração dos resultados. A transparência do processo eleitoral ainda pode ser aferida pelo Registro Digital do Voto (RDV), auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas por meio de votação paralela e pelo Boletim de Urna (BU).

Em 2014, após a eleição para a Presidência da República, o Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB) solicitou ao TSE acesso aos sistemas de votação, apuração e totalização dos votos para que a legenda pudesse fazer uma auditoria própria do resultado da eleição. O plenário do TSE aprovou por unanimidade o acesso aos sistemas, mas os ministros destacaram que qualquer partido que quisesse utilizar programas próprios de verificação de integridade dos sistemas das urnas poderia ter apresentado 90 dias antes da eleição, o que não foi feito pelo PSDB nem por nenhum outro partido.

Após mais de 1 ano, o PSDB entregou documento ao TSE cujo relatório confirmou que não foi verificada nenhuma evidencia de adulteração de programas, de votos ou qualquer indício de violação dos programas.

Na ocasião, o ministro Gilmar Mendes, atual presidente do TSE, afirmou que o relatório do PSDB apenas confirma aquilo que já é convicção da corte em relação à segurança da urna eletrônica. “Nós devemos sempre primar por normas de organização e procedimento no que diz respeito à transparência desse processo e temos que intensificar esse trabalho. Não para que nós nos convençamos, mas para que haja essa certeza por parte de todas as pessoas que lidam com esse

fenômeno”, disse.