TSE encaminha pedido de eleições diretas para governo do AM à Ministra Rosa Weber

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, na última sexta-feira (19), devolveu a decisão para redistribuição ao julgamento do mandado de segurança impetrado pela procuradoria-geral da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), contra a realização de eleições diretas para governador do Amazonas, à ministra Rosa Weber. O mandado de segurança havia sido distribuído ao relator ministro Herman Benjamin e repassado ao ministro Napoleão Maia.

Na tarde da última quarta-feira (17), Maia determinou que os autos fossem encaminhados ao ministro Gilmar Mendes, sobre alegação de ter “ficado vencido” no julgamento da cassação do mandato de José Melo e Henrique Oliveira, repassando, portanto, a decisão ao ministro do TSE.

Em resposta à solicitação de Maia, em despacho, Gilmar Mendes decidiu encaminhar os autos à Rosa Weber.

Entenda o caso:

A ação da ALE-AM, com pedido de tutela de urgência antecipada, solicita que a escolha do governo do Amazonas, seja feita pelos 24 deputados estaduais da Casa, e não por eleições diretas, conforme decidido pelo TSE na ação que cassou os mandatos de José Melo e Henrique Oliveira, no dia 4 de maio deste ano.

Gláucia Chair

EM TEMPO