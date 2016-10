TSE deve julgar recurso de José Melo no próximo mês

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deverá analisar no próximo mês, o recurso que pede a reversão da cassação do mandato do governador do Estado do Amazonas, José Melo (Pros), que está sob o processo de número nº 224661/2015. A informação é do advogado de defesa de Melo, Yuri Dantas.

O processo chegou ao tribunal no dia 18 de abril deste ano e deve ser julgado pelo relator, o ministro Napoleão Nunes Filho, em substituição à ministra Maria Thereza, que deixou o processo no dia 31 de agosto.

Dantas disse que foi informado pelo TSE que o julgamento dos processos de eleições passadas só seria retomado a partir de novembro, por conta da última semana de eleições municipais deste ano, que até o dia do pleito, serão consideradas como prioridade para o tribunal.

“Enquanto não sai o resultado, ficamos no aguardo da análise do processo, e espero que sigam a mesmo caminho do outro processo no Tribunal Regional Eleitoral, e que culmine na absolvição do governador”, disse.

No Recurso Ordinário nº 474642, a defesa de Melo tentará anular a sentença que alegava compra de votos, abuso de poder político e econômico. O motivo do recurso seria pela falta de provas da denúncia. Por enquanto, o governador permanece no cargo por meio de uma liminar.

A cassação foi interposta em uma representação ingressada pelo então candidato ao governo do Estado, em 2014, ex-ministro de Minas e Energia, senador Eduardo Braga (PMDB), que encabeçava a coligação ‘Renovação e Experiência’. A assessoria do gabinete do ministro Napoleão Nunes informou que não há um dia exato para o recurso entrar em pauta.

Na última quarta-feira (26), o governador e o seu vice, Henrique Oliveira (SDD), foram absolvidos de um processo, que também poderia resultar em cassação de mandato. Tratava-se da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aijje), que afastou a possibilidade de perda de mandato, a partir do proferimento do voto de minerva do presidente da corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM), Yedo Simões, que julgou como improcedente a acusação de abuso poder político e econômico na campanha eleitoral de 2014. O placar estava empatado em 3 a 3 há mais de dois meses.

A coligação ‘Renovação e Experiência’, do candidato adversário ao governo do estado nas eleições de 2014, que tinha Eduardo Braga no cargo majoritário e Rebecca Garcia como vice, deve entrar com um recurso contra a decisão de Yedo Simões assim que for publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJE).

Diogo Dias

Jornal EM TEMPO