TSE decide convocar novas eleições para governador do Amazonas

Na manhã desta quinta-feira (4), por 5 votos a 2, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não acatou os recursos que impediam que o governador José Melo (PROS) e seu vice, Henrique Oliveira (SD) tivessem os mandatos cassados.

Ficou decidido que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) deve convocar novas eleições diretas em um prazo de 60 dias, a partir da publicação da decisão que, de acordo com TSE, deve ter a execução imediata.

Enquanto a nova eleição não acontece, quem deve assumir a administração do estado é David Almeida (PSD), presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o primeiro posto na linha de sucessão para o governo.

Primeira decisão

Melo e Henrique haviam sido cassados em primeira instância no plenário do TRE em janeiro de 2016, em uma ação de compra de votos que foi proposta pela coligação “Renovação e Experiência”, adversária de Melo nas eleições de 2014.

Pronunciamento

A Secretaria de Comunicação informa que o governador do Amazonas, José Melo, se disse surpreso com o resultado do julgamento do processo de cassação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O governador disse considerar o resultado injusto, embora respeite a decisão da corte superior. “Recebi com grande surpresa a decisão do TSE, que considerei injusta, pois não pratiquei nenhum ato reprovável. Respeito a decisão e vou aguardar a publicação do acórdão”, declarou o governador José Melo.

Neste momento o governador se reúne com os advogados para definir quais medidas serão adotadas.

Ao vivo

