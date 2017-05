TSE aprova R$ 18,5 milhões para eleição que deve ocorrer em agosto

O diretor geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), Messias Andrade, participou de uma reunião no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na tarde desta quarta-feira (10), onde foram definidas datas e orçamento para o pleito que definirá quem será o novo governador do Estado. De acordo com ele, foi solicitado um orçamento de R$ 18,5 milhões, já incluso o custeio pessoal, que foi aprovado pelo TSE.

“Vamos mandar um cronograma de recebimento desses valores e qual o quantitativo que será disponibilizado de imediato”, afirma diretor.

Ainda segundo Messias Andrade, na reunião foi feito um mapeamento das necessidades de participações das forças armadas com apoio logístico e pessoal, tudo custeado pelo TSE.

“Definimos a questão do deslocamento do efetivo militar e civil, além da quantidade de equipamentos que seria necessário para que nós fizéssemos a transmissão de dados”.

De acordo com diretor, ainda houve alguns pequenos ajustes em datas da resolução sobre o pleito, que devem ser aprovados na próxima sexta-feira (12). Caso seja aprovada essa resolução, o primeiro turno das eleições será no dia 6 de agosto e o segundo turno no dia 27 de agosto.

“Fizemos uma espécia de analogia, já que a Constituição fala que o pleito deve ser realizado no primeiro fim de semana de outubro e o segundo turno, no último fim de semana de outubro”.

O TSE dará apoio irrestrito ao TRE-AM, inclusive efetivo técnico para auxiliar nos fins de semana que antecedem o primeiro e segundo turno.

“Estamos cientes da responsabilidade enorme para fazer o pleito eficaz, seguro e célere”, conclui o diretor geral do TRE-AM.

Bruna Chagas

EM TEMPO