TS Pneus em Manaus oferece descontos de até 86% para serviços no carro

Quem depende do carro diariamente sabe que não dá para fugir dos gastos frequentes. Mais do que o dinheiro para comprar o carro, é fundamental ter dinheiro para gastar nas inúmeras demandas por parte do automóvel, que vão desde o combustível até alinhamento, troca de óleo e muito mais. Por isso é importante reservar um tempo para fazer a revisão preventiva nos principais itens do seu veículo. Fazer isso com desconto, é uma forma inteligente de economizar.

TS Pneus

Pensando em deixar leve o bolso dos manauaras, a TS Pneus oferece descontos de até 86% nos serviços ofertados no site. As ofertas no Economiza Manaus são: alinhamento dianteiro 3D com check-list da suspensão, pneu 185/60 R14 marca Linglong e Troca de óleo e filtro – óleo 5w30 sintético Fortlub.

Para economizar um bom dinheiro no seu carro, basta acessar economizamanaus. com.br, pegar o cupom gratuitamente e ir até o estabelecimento ofertante localizado na Av. Noel Nutels, 1762, subsolo 01 – Shopping Sumaúma. Com o cupom, você pode ganhar um desconto de até 86%.

