Trump liga para Temer e deixa aberto canal direto de diálogo

O presidente Temer recebeu na tarde deste sábado (18) um telefonema do presidente dos Estados Unindos, Donald Trump. Foi a segunda conversa telefônica entre os dois, quando trocaram impressões sobre as reformas em curso nos dois países. Trump revelou acompanhar as transformações por que passa o Brasil e cumprimentou o presidente brasileiro pelos resultados já alcançados.

Temer sublinhou que uma série de indicadores econômicos recentes permite afirmar que o crescimento da economia e do emprego já retornou e enfatizou a importância de aprofundar uma agenda bilateral para o crescimento. Comentou também que, ao longo da próxima semana, terá encontros com a Câmara de Comércio Brasil-EUA e com o Conselho das Américas, onde reiterará a importância dos vínculos bilaterais e o potencial crescente da economia brasileira.

Por iniciativa de Trump, os dois mandatários trataram, também, de temas da atualidade regional e acertaram manter contato regular, deixando abertos os canais diretos de diálogo, tendo estabelecido que voltariam a falar-se a qualquer momento em que se apresente questão de interesse mútuo.

O presidente americano manifestou ainda o interesse em receber uma visita de Temer aos EUA, segundo nota divulgada ontem à noite pela Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.

