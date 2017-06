Trump e rei da Arábia Saudita conversam sobre terrorismo e crise com Catar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou na última terça-feira (6) com o rei da Arábia Saudita, Salman bin Abdelaziz, sobre o financiamento de organizações terroristas e da unidade da região, depois que sete países romperam relações diplomáticas com o Catar. As informações são da Casa Branca.

“Os dois líderes abordaram as metas cruciais de impedir o financiamento de organizações terroristas e eliminar a promoção do extremismo por parte de qualquer nação da região”, disse um comunicado, depois que a Arábia Saudita e os outros seis países acusaram o Catar de financiar terroristas.

No entanto, “o presidente disse que um Conselho de Cooperação do Golfo – do qual também faz parte o Catar – é fundamental para derrotar o terrorismo e promover a estabilidade regional”.

O Conselho de Cooperação para os Estados Árabes do Golfo é formado pelo Catar, Bahrein, Kuwait, Omã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos.

Na segunda-feira, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Bahrein anunciaram a ruptura de relações diplomáticas com Catar e ordenaram o fechamento das fronteiras terrestres e do espaço aéreo e marítimo aos meios de transporte desse país.

Além desses quatro países, também romperam as relações com o Catar, as Maldivas e os governos que apoiam a Arábia Saudita nos conflitos do Iêmen e Líbia.

A ruptura é baseada na acusação contra o governo do Catar, comandado pelo emir Tamim bin Hamad al Zani, de financiar grupos considerados terroristas, como Estado Islâmico, Al Qaeda e Irmandade Muçulmana.

O Catar rejeitou as acusações, considerando-as “calúnias injustificadas”, e assegurou que “luta contra o terrorismo e o extremismo”, enquanto a comunidade internacional busca formas de acabar com a crise diplomática.

