Trump e Hillary fazem disputa acirrada e novo presidente dos EUA será conhecido nesta terça

Uma maratona por um punhado de estados para tentar mobilizar e convencer os últimos indecisos a votar nas eleições presidenciais americanas, na terça-feira (8). Segundo pesquisa Washington Post-ABC, divulgada nesta sexta-feira (4), Hillary tem 47% das intenções de votos, ante 44% de Trump, a quatro dias da eleição presidencial, de acordo com pesquisa por telefone na qual 1.768 adultos responderam entre domingo e quarta-feira. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Em pesquisa Post-ABC divulgada na quarta-feira (2), os dois candidatos estavam empatados, ambos com 46 por cento.

A média das pesquisas nacionais mostra Hillary com 45,3% das intenções de voto, frente a 42,7% para Trump, enquanto outros dois candidatos de partidos menores reúnem 8,2%, segundo o site Real Clear Politics: um final de suspense para uma campanha marcada por acusações e pela ausência de um debate político sério.

A quatro dias das eleições, a ex-secretária de estado tem a pequena vantagem nas pesquisas, mas a polêmica que continua a respeito de seus e-mails deu um impulso ao magnata, que há 16 meses surpreende todos os prognósticos. “Como Hillary pode gerenciar este país quando nem mesmo pode gerenciar seus e-mails?”, questionou Trump em New Hampshire, um estado disputado, chamando a adversária de um anjo protegido pela classe política e pela Justiça.

Se chegar à Casa Branca, a democrata “provavelmente estará muito tempo sob investigação, que terminará em um julgamento”, afirmou o republicano, que recuperou-se e conseguiu situar-se 1,5 ponto à frente da adversária neste estado do nordeste americano.

Enquanto o impetuoso Trump tempera seu discurso e se mostra mais disciplinado, a experiente, mas às vezes rígida Hillary, se cerca de celebridades, em um clamor urgente à mobilização do voto jovem e negro, a parte primordial de sua base de apoio.

A candidata democrata encerra o dia nesta sexta-feira na companhia da nobreza do pop, quando o rapper Jay Z e sua esposa, a ‘rainha’ Beyoncé, derem um show com tons políticos em Cleveland, no disputado estado de Ohio. Hillary pediu a seus seguidores na Pensilvânia para imaginarem uma possível presidência de Trump, tachando o magnata de um intolerante de “pele sensível”, que ataca as mulheres e as minorias, e fulmina seus críticos.

“A opção não pode ser mais clara”, disse Hillary diante de 2.500 seguidores em Pittsburgh. “Vamos construir uns Estados Unidos mais fortes e mais justos ou vamos ter medo uns dos outros e do futuro?”.

‘Cabeça a cabeça’

Hillary e Trump lutam cabeça a cabeça em Ohio e Pensilvânia, que juntamente com Michigan – onde mais tarde a democrata visitará sua cidade principal, Detroit – constituem o antigo centro industrial dos Estados Unidos e são a chave nestas eleições marcadas pelo profundo desencanto das classes trabalhadoras com o status quo.

Com sua nada simples promessa de repatriar as fábricas que foram para a China e o México, Trump espera arrancar algumas vitórias nestes estados muito populosos para pavimentar seu caminho para a Casa Branca.

O empresário nova-iorquino, de 70 anos, fará outro evento em Wilmington (Ohio), antes de viajar para Hershey (Pensilvânia). Hillary, por sua vez, vem tentando romper esquemas, incursionando no Arizona (sudoeste), tradicionalmente republicano. Seu candidato a vice, Tim Kaine, discursou em espanhol na quinta-feira neste estado fronteiriço, onde 22% dos eleitores são latinos. A campanha democrata ativou nesta sexta-feira uma série de eventos com personalidades hispânicas.

Quatro estados americanos parecem ter se inclinado em favor do republicano Donald Trump na reta final da disputa presidencial. Segundo a rede CNN, Ohio, Utah e o segundo distrito legislativo do Maine deixaram de ser campos de batalha, sem um franco favorito, para favorecer o magnata sobre a sua rival democrata, Hillary Clinton. Enquanto isso, a ex-secretária de Estado perdeu terreno em New Hampshire, que mostrava tendência democrata e, agora, deverá lutar de novo por estes votos.

Apesar dos resultados positivos para Trump nos últimos dias, a vantagem geral continua com Hillary Clinton para suceder o atual presidente, Barack Obama. A disputa continua acirrada, mas a democrata consolida uma leve vantagem sobre Trump, com três pontos percentuais de diferença, segundo pesquisa conjunta do “Washington Post” e da ABC divulgada nesta sexta-feira.

Flórida e Carolina do Norte são estados em que Trump precisa ganhar no seu esforço para reunir os 270 votos necessários para ser eleito no Colégio Eleitoral. Hillary, que tem vantagem confortável em grandes estados como Califórnia e em Nova York, poderia chegar mais facilmente aos 270 sem esses dois Estados.