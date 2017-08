Trump diz que solução militar para atacar Coreia do Norte está pronta

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta sexta-feira (11), no Twitter que uma solução militar para atacar a Coreia do Norte já está pronta, mas ele descartou um ataque no momento. “Se a Coréia do Norte atuar imprudentemente, as soluções militares estão definidas e [as armas] estão carregadas”, escreveu. E completou: “Espero que Kim Jong Un encontre outro caminho!”

Depois de mais um episódio da escalada de tensões entre Estados Unidos e Coreia do Norte, Trump foi mais ponderado em sua postagem de hoje, ao dizer que um plano de ação está pronto, mas descartado no momento. A semana foi marcada por declarações e provocações entre Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong Un.

Leia também: Trump diz que EUA responderão com fogo e fúria às ameaças norte-coreana

O presidente americano disse no começo da semana que responderia à Coreia do Norte com fogo e fúria, caso o país decidisse atacar os Estados Unidos. As declarações foram dadas por Trump dois dias depois de o Conselho de Segurança das Nações Unidas anunciar sanções econômicas ao país presidido por Kim Jong Un.

Em seguida, o governo norte-coreano anunciou que estava examinando um plano de ataque à Ilha de Guam, território norte-americano no Pacífico, a leste das Filipinas.

Donald Trump recebeu críticas internamente e da comunidade internacional pelas declarações de terça-feira. O tom provocativo utilizado por ele, foi classificado pela imprensa e analistas da diplomacia mundial como, impulsiva e imponderada.

Ontem em novas declarações, ele manteve a postura rígida direcionada a Pyongyang ao dizer que “talvez a expressão fogo e fúria [utilizada anteriormente] não tenha sido forte o suficiente. Trump reafirmou que o país sofrerá uma derrota vergonhosa se “persistir em suas aventuras militares e pressões extremas”.

O presidente afirmou, entretanto, que não discutirá um ataque preventivo à Coreia do Norte. “Nós não falamos sobre isso. Não fazemos isso,” disse.

A China e a Alemanha defenderam a busca do diálogo entre as partes e o fim das provocações. E além do discurso um pouco mais ameno de Trump hoje pelo Twitter, EUA e Coreia acertaram dialogar antes de tomar uma atitude contra a Coreia do Norte.

Leandra Felipe

Agência Brasil

Leia mais:

Casa de ex-chefe de campanha de Trump é vasculhada pelo FBI

Pesquisar Kim Jong Un Kim Jong-un, o ‘senhor’ das armas

Malásia autoriza entrega de corpo de Kim Jong-nam à Coreia do Norte