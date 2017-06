Trump declara situação de desastre no Tennessee após tempestades

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje (24) uma declaração de situação de desastre no estado do Tennessee por causa das tempestades, ventanias e inundações que castigaram o sudeste dos Estados Unidos no fim de maio.

A Casa Branca informou a decisão do presidente, que envolve o envio de assistência federal para ajudar na recuperação do Tennessee e complementar o trabalho já feito pelas autoridades estaduais e municipais.

As fortes chuvas dos dias 27 e 28 de maio deixaram mais de 180 mil moradores sem energia elétrica só na cidade Memphis e seus arredores. O governador do Tennessee, o republicano Bill Haslam, pediu a Trump que declarasse o estado de desastre para poder cobrir despesas estimadas em US$ 30 milhões.

Com informações da Agência EFE

Agência Brasil