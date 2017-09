TRT vai leiloar bens avaliados em mais de R$5,5 milhões

Os lances mínimos podem chegar a até 30% do valor da avaliação- Divulgação

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR (TRT11) realizará novo leilão público de bens penhorados, às 9h30, do dia 20 próximo, simultaneamente, nas modalidades presencial e eletrônica. Irão a leilão imóveis (prédio comercial e apartamento), veículos e diversos maquinários, que somam mais de R$ 5,5 milhões em bens. O edital completo está disponível no site www.amazonasleiloes.com.br.

Os destaques desta edição são: um prédio de cinco andares no bairro Santo Antônio, com cobertura, avaliado em R$ 5.220.423,00, e um apartamento de 64m2, em um condomínio no bairro do Aleixo, no valor de R$ 250 mil. Há também veículos como um caminhão, expositores de produtos refrigerados, chapas de aço naval, portas de madeira e caixas de som.

Conforme o edital, os lances mínimos podem chegar a até 30% do valor da avaliação. Desde a publicação do Edital até a abertura do evento presencial, o leilão eletrônico está aberto para lances pelo endereço www.amazonasleiloes.com.br, com atuação do leiloeiro credenciado pelo TRT, Brian Galvão Frota. O valor arrecadado com a venda dos bens será destinado ao pagamento de débitos trabalhistas em processos que tramitam no TRT 11 e que já estão na fase de execução, quando há condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial.

Justiça do trabalho no amazonas condena estatal a pagar mais de R$ 1 milhão à mãe de empregado

Podem participar do leilão pessoas físicas que estiverem na livre administração de seus bens, e todas as pessoas jurídicas regularmente constituídas. Para concretizar a compra, o arrematante deverá pagar sinal de 20% no ato da arrematação e o restante em até 24h, diretamente na agência bancária autorizada, através de guia emitida na ocasião.

Os bens removidos podem ser visitados de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, nos depósitos do Leiloeiro Oficial, conforme endereço e telefone de contato: na Av. Efigênio Sales, 1.299 – Galpão G, Bairro Aleixo, Manaus (AM), telefone (92) 98438-1616, para bens de processos com Juízo da execução no Amazonas; e na Rua Três Marias, 139 – Bairro Raiar do Sol, Boa Vista (RR), para bens de processos cujo Juízo da execução é em Roraima. Para visitar os bens não removidos, os interessados deverão entrar em contato com a Seção de Hastas Públicas, através do telefone (92) 3627-2064.

