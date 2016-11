TRT divulga edital de concurso com a vagas para o Amazonas e Roraima; inscrições iniciam dia 17

O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região publicou nesta sexta-feira (11), no Diário Oficial da União, edital de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva nos cargos de analista e técnico judiciários. Conforme o edital, há vagas para os estados do Amazonas e Roraima e as inscrições começam dia 17.

O certame será executado pela Fundação Carlos Chagas e as inscrições seguem o dia 12 de dezembro de 2016 (horário de Brasília), exclusivamente via internet, no endereço www.concursosfcc.com.br.

As vagas para analista judiciário abrangem as áreas administrativa, judiciária, arquivologia, contabilidade, tecnologia da informação, medicina do trabalho e psicologia. Já as de técnico judiciário são para as áreas administrativa e de tecnologia da informação.

O cadastro reserva é para os cargos de analista judiciário como oficial de justiça avaliador, arquitetura, engenharia civil, engenharia elétrica, estatística, serviço social e odontologia, enquanto para técnico judiciário abrange apenas enfermagem.

A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível superior e R$ 90 para os de nível médio.

As provas serão realizadas nas cidades de Manaus (AM) e Boa Vista (RR), conforme opção indicada pelo candidato no formulário de inscrição, no dia 19 de fevereiro de 2017, no período da manhã para os cargos de técnico judiciário (todas as áreas e especialidades), e no período da tarde para os cargos de analista judiciário, todas as áreas e especialidades.

Para todos os cargos serão aplicadas provas objetivas de múltipla escolha, que versarão sobre assuntos constantes do conteúdo programático de conhecimentos gerais e específicos. Serão 70 questões para os cargos de nível superior e 60 para os cargos de nível médio.

De acordo com o edital, o concurso terá validade de dois anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.

Todos os questionamentos relacionados ao edital deverão ser encaminhados ao Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), da Fundação Carlos Chagas, por meio do Fale Conosco, no endereço eletrônico www.concursosfcc.com.br ou pelo telefone (0XX11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira (em dias úteis), das 10 às 16 horas (horário de Brasília).

Com informações da assessoria