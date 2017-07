TRT 11 vai leiloar bens de R$ 8,5 milhões no dia 28 de julho

Apartamentos estão entre bens a serem leiloados – Divulgação

No próximo dia 28, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região AM/RR (TRT11) realizará novo leilão público de bens penhorados, às 9h30, simultaneamente, nas modalidades presencial e eletrônica. Irão a leilão de apartamentos a prédios residenciais e comerciais, terrenos, veículos e diversos maquinários, que somam mais de R$ 8,5 milhões em bens avaliados. O edital completo está disponível no site www.amazonasleiloes.com.br.

Leia também: Justiça do trabalho no amazonas condena estatal a pagar mais de R$ 1 milhão à mãe de empregado

Os destaques desta edição são um prédio de cinco andares no bairro Santo Antônio, com cobertura, avaliado em R$ 5.220.423, um edifício de quatro pavimentos onde funciona a Reprox Indústria de Papel, na rua Belo Horizonte, no valor de R$ 2,6 milhões, um lote de terras no loteamento “Paraíso Tropical”, na estrada do Tarumã (R$ 250 mil), e um apartamento no condomínio Sol Morar, no bairro do Aleixo (R$ 250 mil).

Entre os veículos que serão leiloados, estão um caminhão placa JWQ 2666, Mercedes Bens L2213, ano 1980, tipo Betoneira Automática, que pode ser arrematado por R$ 90 mil e outro tipo basculante, com caçamba, por R$ 55 mil, além de um Toyota Corolla automático, avaliado em R$ 35 mil e um Fiat modelo Doblô Essence 1.8, ano de fabricação e modelo 2014 (R$ 41 mil). A lista de bens ainda inclui aparelho de eletrocardiograma, cadeiras para salão e impressora multifuncional.

O leilão eletrônico está aberto para lances pelo endereço www.amazonasleiloes.com.br, com atuação do leiloeiro credenciado pelo TRT, Brian Galvão Frota. O valor arrecadado será destinado ao pagamento de débitos trabalhistas de processos que tramitam no TRT11.

Leia mais:

Concurso do TRT AM e RR é alvo de investigação por suspeita de fraude

TRT suspende despacho que autorizou paralisação dos rodoviários em Manaus

TRT 11 agenda mais de 2.800 processos para a 3ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista