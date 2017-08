Troca de tiros entre assaltantes e polícia acaba com morte na Zona Norte de Manaus

A polícia acredita que o suspeito que pilotava a moto também saiu ferido do tiroteio – Divulgação

Após trocar tiros com policiais militares um homem ainda não identificado, aparentando ter entre 25 a 30 anos, morreu com quatro tiros na madrugada desta segunda-feira (28), na rua Almirante Barroso, na comunidade José Bonifácio, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informação da policia, o homem é suspeito de praticar um assalto a uma lanchonete na rua Carlota Joaquina, no bairro Parque 10, Zona Centro-Sul da capital. O suspeito agia com um comparsa. A dupla estava em uma motocicleta e usou uma escopeta calibre 36 para tentar assaltar o estabelecimento.

O roubo no lanche foi evitado após um motoboy que trabalha no local perceber a atitude suspeita da dupla. O entregador avisou os outros funcionários para fecharem os caixas e acabou tendo a chave da moto e a quantia de R$ 50 roubados.

A dupla fugiu e foi perseguida por policiais militares da 23ª Cicom, que foram acionados pelos funcionários do lanche.

“Nós capturamos os suspeitos na avenida Torquato Tapajós, mas durante a fuga passaram em várias ruas do Parque das Nações e foram para a comunidade José Bonifácio, onde o garupa atirou com a escopeta contra a equipe policial, que revidou e conseguiu atingir o suspeito”, disse o policial.

O suspeito que atirou contra os PMs foi atingido com um tiro nas costas, um em uma das nádegas e dois nas pernas. O comparsa que pilotava a motocicleta conseguiu fugir, a polícia suspeita que ele também ficou ferido, mas o homem não foi localizado em nenhum hospital da capital.

A arma usada no crime foi apreendida e a chave da moto que havia sido roubada do funcionário do lanche foi recuperada. O caso foi registrado no 12º DIP.

