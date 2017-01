Troca de tiros com a policia deixa dois feridos

Durante uma troca de tiros com a polícia, por volta das 21h deste sábado (28), um homem identificado como Rodrigo de Souza de Paula, de 22 anos, e um adolescente de 16 anos, ficaram feridos. Rodrigo foi atingido por quatro disparos e o adolescente levou um tiro de raspão na perna. O caso aconteceu na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

De acordo com os policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), os suspeitos haviam roubado uma motocicleta na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, Zona Norte. A vítima do roubo acionou a equipe policial que estava em patrulhamento de rotina pela região.

“Demos auxilio ao cidadão que tinha sido assaltado, fizemos as buscas na área e avistamos os suspeitos que apreenderam fuga quando avistaram a viatura. Os suspeitos atiraram contra a nossa viatura no momento da perseguição. Uma outra equipe foi acionada e nos ajudou a capturar os suspeitos que colidiram com a viatura após serem atingidos na troca de tiros com a nossa equipe”, informou o Aspirante Oliveira, da Rocam.

O local onde ocorreu a troca de tiros é uma área comercial, moradores e comerciantes da avenida ficaram assustados com a situação que presenciaram.

“Eu estava fechando a minha loja quando a moto colidiu com o carro da polícia bem na frente do meu estabelecimento. Os policiais mandaram todo mundo se afastar e avisaram que os suspeitos estavam armados. Só deu tempo de chamar minha esposa e voltar para dentro da loja e ficamos abaixados, só saímos quando não ouvimos mais o barulho da sirene da polícia”, relatou um comerciante de 29 anos que não quis ter o nome divulgado.

Os suspeitos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e caminhados ao Hospital Platão Araújo, na avenida Autaz Mirim.

Rodrigo passou por cirurgia e continua internado no pronto-socorro, com estado de saúde estável. O adolescente foi atendido no pronto-socorro e liberado em seguida.

Com os suspeitos foram encontradas uma réplica de arma de fogo e um revólver calibre 16.

Rodrigo de Souza deve responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Daniel Landazuri

EM TEMPO