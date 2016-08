Troca de não perecíveis por ingressos para jogo-treino da Seleção em Manaus começa nesta quinta

Os interessados em acompanhar o jogo-treino da Seleção Brasileira de futebol masculina neste próximo sábado (3), terão dois dias (1º e 2) para troar alimentos não perecíveis por ingressos na Arena Amadeu Teixeira. A troca será realizada no horário de 10h às 18h, e cada pessoa terá direito a cinco ingressos.

A Seleção vai jogar contra a Colômbia em Manaus no dia 6 de setembro e, a partir de um acordo firmado entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), realizará o jogo-treino aberto ao público, na Arena da Amazônia, localizada na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul da cidade.

O treino, no sábado, será realizado às 17h e os portões estarão abertos a partir das 15h30. Segundo a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), a previsão é de que todos os jogadores convocados por Tite participem, mesmo essa decisão sendo de responsabilidade da comissão técnica da Seleção.

Outros treinos serão realizados pelas seleções que irão se enfrentar na capital amazonense. Com portões fechados, as equipes brasileira e colombiana usarão os campos do Estádio Ismael Benigno (da Colina) – no São Raimundo e Estádio Municipal Carlos Zamith – no Coroado.

Por Rosianne Couto