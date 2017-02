Troca de ingressos para jogo beneficente ‘Amigos do José Aldo’ inicia de 1° de março

Os ingressos para a terceira edição do jogo beneficente “Amigos do José Aldo” poderão ser trocados a partir das 12h da próxima quarta-feira, 1 de março. A nova data e os postos de trocas dos ingressos por 1kg de alimento não-perecível foram definidos nesta quinta-feira (23), durante a reunião presidida pela primeira-dama do Estado e madrinha do evento, Edilene Gomes de Oliveira, com os representantes dos órgãos de segurança e secretários estaduais das pastas envolvidas, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro do Aleixo, zona sul de Manaus.

A partida solidária entre o time de José Aldo e do lutador Ronys Torres tem o apoio da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), e será realizada no dia 4 de março, às 18h, na Arena da Amazônia. Os portões serão abertos para o público às 15h. Para o evento serão disponibilizados 40 mil ingressos. Os alimentos arrecadados na partida social serão distribuídos às vítimas das cheias dos rios do interior do Estado.

“Nosso propósito é realizar mais uma vez um grande evento solidário que vai permitir ajudar famílias que vão precisar da nossa ajuda nesse período da cheia dos nossos rios. E todo esse esforço com os órgãos envolvidos e as secretarias deve garantir uma boa partida para a nossa população e o bem social para quem necessita de ajuda”, declarou a primeira-dama do Estado, Edilene Gomes.

O secretário Estadual de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Fabrício Lima, agradeceu ao apoio dos atletas pela dedicação na realização da partida. “Este jogo beneficente já se tornou tradicional no calendário esportivo e eu só tenho a agradecer o empenho de todos os artistas, atletas e os protagonistas, José Aldo e Ronys Torres, pela dedicação com o nosso Estado. Ninguém está cobrando cachê, tudo é feito de coração, e em prol das famílias carentes do Amazonas. Vamos ajudar muita gente e convido a população a prestigiar o evento e lotar a Arena da Amazônia”, disse o titular da Sejel, Fabricio Lima.

Doação de sangue – Para quem fizer ‘Doação Show de Bola’, no Hemoam, poderá apresentar o certificado de doador na administração da Arena da Amazônia (localizada na Loris Cordovil) – no período do dia 23 de fevereiro a 03 de março, das 9h às 17h, para receber o ingresso e mais um cupom para participar de um sorteio de uma camisa autografada por Aldo, Ronys e amigos.

Postos de troca dos ingressos

Dia 1 de março (das 12h às 17h)

Vila Olímpica (Avenida Pedro Teixeira, Dom Pedro);

Centro Cultural Thiago de Mello (bairro Jorge Teixeira);

Estádio Carlos Zamith (Jorge Teixeira);

Pronto Atendimento aos Cidadãos (PACs) dos bairros de Educandos, Compensa, Alvorada e nos Shoppings Cidade Leste e Via Norte;

Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped);

Centros de Convivência da Família Magdalena Arce Dou (Santo Antônio) e Padre Pedro Vignoloa (Cidade Nova);

Centro Estadual de Convivência do Idoso de Aparecida (Aparecida).

Centro Cultural Povos da Amazônia – CCPA (Praça Francisco Pereira da Silva – S/N – Distrito Industrial)

De 2 a 3 de março (das 8h às 17h)

Escola de Tempo Integral Áurea Braga (zona leste);

CETI Áurea Braga (zona oeste);

Colégio Estadual (Centro)

Escola Estadual Gilberto Mestrinho (Centro)

Escola Estadual João Santos Braga (zona Norte)

Secretaria Estadual de Educação – Seduc (zona sul)

Escola Estadual Arthur Virgílio (zona norte)

Escola Estadual Eldah Bitton (zona oeste)

Comando Geral da Polícia Militar (zona Sul)

Dia 4 de março (das 8h até o início da partida)

Arena Amadeu Teixeira (Loris Cordovil)

Celebridades

O amistoso Amigos do José Aldo x Amigos de Ronys Torres, assim como nos outros anos, vai contar com a participação de nomes conhecidos do mundo do esporte e celebridades, como Bebeto, Emerson Sheik, Marcelinho Carioca, Jorginho, Anderson Águia, Fernando Pires, Leandro Ávila e outros.

Com informações da assessoria