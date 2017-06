Troca de comando de facção pode estar relacionada a onda de assassinatos em Manaus, diz delegado

Os assassinatos que aconteceram nas últimas 24h em Manaus, podem estar relacionadas a troca de comando de uma facção criminosa que atua na capital. A afirmação é do delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Juan Valério.

De acordo com o delegado, após as prisões dos traficantes Ronny Costa dos Santos e Ocimar Prado Junior, conhecido como “Coquinho”, no dia 27 de maio, os “chefões” que estão em presídios federais, teriam implantado a ordem para a criação de um novo comando.

“Interceptamos algumas mensagens por meio das nossas analises de inteligência e descobrimos que há uma ordem para troca de liderança, que antes era do Ronny e do ‘Coquinho’. Sabemos que em toda mudança de liderança, ocorrem execuções. Isso pode ter uma provável ligação”, disse Juan Valério.

Somente na manhã desta quinta-feira (8), dois crimes com características de execução foram registrados na Zona Leste. O corpo de um homem foi encontrado esquartejado dentro de uma mala, na avenida Palmeira do Miriti. Outro corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro, no ramal do Clóvis.

“Os crimes podem ter uma provável ligação. Pelas características, podem estar relacionados ao crime organizado, que sempre procura demonstrar força e causar temor em seus próprios comparsas, e nos adversários. Quando surge uma nova liderança, o novo comando tenta ocupar locais que pertenciam a outras pessoas. Iremos investigar se seria uma disputa interna, ou entre facções rivais”, concluiu Juan Valério.

Ainda de acordo com o delegado, os corpos devem passar pelo processo de identificação para que as investigações possam prosseguir com a análise dos casos.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

