Triumph amplia a sua linha clássica no Brasil

Com sede em São Paulo e fábrica em Manaus, a Triumph Motorcycles Brazil lança no mercado brasileiro o modelo Street Cup, ampliando a sua linha Bonneville de motos clássicas – que já contava com as opções Street Twin, Thruxton R, Bonneville T120 e Bonneville T120 Black.

A nova Street Cup, construída a partir do modelo Street Twin, traz para o Brasil, como principal inovação, um autêntico estilo street racer, com uma proposta de uso mais esportiva e urbana, proporcionando ao piloto uma emocionante experiência de pilotagem. A nova Street Cup chega às concessionárias com preço de R$ 41,9 mil.

Com um nome inspirado na cena dos clubes de corrida, a Street Cup foi projetada para proporcionar atitude, personalidade, presença e estilo personalizado das motocicletas café racer aos pilotos atuais. Dividindo o mesmo princípio e visual exclusivo da Street Twin, a nova Street Cup conta com o tradicional perfil da Bonneville com linhas limpas, carroceria minimalista, carenagem menor e acabamentos modernos de alta qualidade.

O modelo inclui itens como rodas fundidas com faixas decorativas, tanque de combustível elegante com tampa de travamento, tampa do motor preta com o emblema Triumph, corpo do acelerador único e elegante com acabamento em alumínio, painéis laterais mínimos, para-lama traseiro, tubulação com “catalisador oculto”, cabeçotes escovados e braçadeiras aletadas do parafuso e do cabeçote.

Há nela ainda para-brisa de corrida com combinação de cores e gráficos, assento tipo concha “bullet” com capa monoposto removível inspirada no estilo café racer e com o corpo pintado com numeração, espelhos retrovisores do tipo ponta de guidão (“end bar”) com suporte fundido, pedaleiras no estilo da Thruxton R, suporte fundido do farol Thruxton com moldura pintada, indicadores de direção bullet preto e protetores de garfo esportivos (substituindo as clássicas proteções de garfo da Street Twin).

Para corresponder à sua atitude de “moto de rua”, a Street Cup foi desenvolvida para proporcionar uma ergonomia mais dinâmica e esportiva – sem comprometer o conforto do dia a dia. Comparada à Street Twin, o piloto senta numa posição ligeiramente mais alta e posterior, com o guidão mais baixo e levemente mais à frente, o que proporciona uma posição de pilotagem mais engajada, com maior controle de condução.

O guidão rebaixado, no estilo “ace”, e as novas suspensões traseiras mais longas (embora ainda com os mesmos 120 milímetros (mm) de curso traseiro da Street Twin) deixaram a traseira mais alta, aumentando o ângulo de inclinação dianteiro. Em conjunto com a posição esportiva de pilotagem, esta característica melhora a agilidade da moto durante as mudanças de direção.

Assim como na Street Twin, na nova Street Cup a configuração do chassi foi adaptada para fornecer confiança e engajamento de pilotagem. Com a mesma evolução em ergonomia para a regulagem de assento e maneabilidade com os pés apoiados no chão e baixa altura do assento (780 mm), a Street Cup é a motocicleta verdadeiramente acessível e divertida para todos os tipos de viagem.

