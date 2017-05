Trio vindo de Tefé é preso com 50 quilos de droga em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas prendeu na manha deste sábado (20), três homens identificados como Jonathan de Souza Fatin, 22; Rômulo Albuquerque Pereira, 24, e Jander de Castro de Souza, 26, por envolvimento com o tráfico de drogas no Estado. Com os suspeitos foram apreendidos 50 quilos de drogas, entre pasta base de cocaína e maconha do tipo skunk.

O trio foi interceptado em uma embarcação vinda do município de Tefé, distante 523 quilômetros em linha reta da capital. Conforme a autoridade policial, as drogas seriam distribuídas em pontos de comercialização de drogas na capital.

A açao foi desencadeada em conjunto com servidores que atuam na Secretaria-Executiva Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP- AM) e Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.

EM TEMPO