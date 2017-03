Trio sequestra dona de casa e abandona crianças na rua

Três homens armados sequestraram a dona de casa, Regiane Amorim, 30, na tarde desta segunda-feira (6), por volta das 12h40, no bairro Amazonino Mendes, na Zona Norte de Manaus. A vítima, que estava com as duas filhas no veículo, foi obrigada a dirigir para os criminosos e as crianças foram abandonadas em frente de um mercadinho.

De acordo com o primo de Regiane, o administrador Joed Castro, 37, ela havia saído de casa para deixar a filha mais velha, de 11 anos, na escola e parou no estabelecimento comercial, situado nas proximidades da residência da família. A dona de casa comprou o lanche das crianças e quando retornava para o carro, modelo Celta, de cor preta, foi abordada pelos suspeitos.

“Eles chegaram com bastante violência e foram na direção do veículo. Ao perceberem as crianças no carro, eles retiraram as duas meninas, sendo uma de 11 e a outra de 5 anos, e as deixaram na rua. A Regiane foi obrigada a dirigir para eles enquanto era ameaçada”, disse.

Imediatamente, os vizinhos acolheram as crianças e acionaram os familiares das vítimas e a polícia. O Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) passou um alerta para todas as viaturas da Polícia Militar, que saíram em busca dos suspeitos.

O carro com os criminosos e a dona de casa foi encontrado no bairro Santa Inês, na Zona Leste, já por volta das 15h. A polícia fez o cerco e houve troca de tiros. Dois suspeitos foram presos e o terceiro conseguiu fugir. Regiane foi resgatada e conduzida para uma unidade de saúde. Não há informação sobre o seu estado de saúde.

Bruna Souza

Com informações de Mara Magalhães

