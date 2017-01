Trio rouba cofre da agência dos Correios de Presidente Figueiredo

Três assaltantes invadiram, na tarde desta terça feira (17), a agência dos Correios, situada no Centro de Presidente Figueiredo (localizado a 118 km de Manaus). Imagens do circuito interno mostram o momento em que os homens entram na agência se passando por clientes e abordam o gerente. Este é o segundo assalto em unidades da instituição no Amazonas no período de uma semana.

“Era por volta das 14h, quando eles entraram nos Correios e ainda ficaram na fila se passando por usuários. Um deles foi até o gerente e o obrigou a levá-lo até o cofre, onde saquearam todo dinheiro. Ainda não sabemos quanto foi levado”, relatou Valdinei Silva, delegado do 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

As imagens das câmeras de segurança mostram um dos assaltantes pegando todo o dinheiro do cofre e colocando dentro de uma caixa. O objeto teria sido utilizado para não levantar suspeitas na saída. Segundo uma testemunha, antes de cometer o assalto, o trio esteve em um ponto de táxi e fretaram um carro para a fuga.

Nas imagens é possível ver os assaltantes saindo da agência, andando calmamente. Eles entram no veículo. Os dois homens e uma mulher conversam com o taxista, que não teve o nome revelado. Após o assalto, eles seguiram para Manaus, trazendo o motorista como refém.

No km 30 da rodovia BR-174, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) conseguiu prender um dos assaltantes. O homem, que não teve o nome revelado, aparece nas imagens trajando uma camisa azul e um boné. Porém, no momento da prisão, ele já havia trocado de roupa. O casal ainda continua foragido.

O suspeito foi trazido para a sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), em Manaus. A polícia investiga se a quadrilha é a mesma que assaltou a agência dos Correios em Rio Preto da Eva na última terça-feira (10).

Jackson Salvaterra

Correspondente GRN