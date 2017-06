Trio rouba casa de empresário e faz família refém no Campo Sales

Três homens invadiram a casa de um empresário, localizada na rua Rouxinol, no bairro Campos Sales, Zona Oeste de Manaus, na madrugada desta terça-feira(6). Segundo as vítimas, um dos suspeitos estava armado e os outros dois encapuzados. Os assaltantes mantiveram a família refém, enquanto vasculhavam a casa em busca de pertences. Eles levaram R$2.500 em espécie, jóias, celulares, dois televisores e um carro.

Ainda segundo o proprietário da casa, dono de uma rede de óticas na capital, que não quis ser identificado, por volta de 3h30 dessa madrugada, os homens pularam o muro, renderam o sobrinho que dormia em um anexo à casa, e o levaram para o quarto principal, onde o empresário dormia com a esposa. No local, as três vítimas ficaram amarradas, enquanto os assaltantes faziam busca na casa, em busca de objetos de valor.” Provavelmente é alguém que conhece a família e a casa. Quando pularam o muro, o cachorro não latiu. Um dos assaltantes dizia insistentemente para que eu entregasse meu cordão e as jóias da minha mulher, além de pedir dinheiro em espécie”.

O comerciante ressalta que ao irem embora, os suspeitos deixaram a família trancada dentro de casa. Eles fugiram com o carro da esposa, modelo Peugeot, de cor branca, placa OAB 8003. “Depois que eles saíram, ficamos quietos por um tempo e conseguimos nos soltar das cordas presas ao nosso corpo”.

As vítimas fizeram o Boletim de Ocorrência (B.O) no 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP). A reportagem do EM TEMPO solicitou mais informações sobre o assalto, à assessoria da Polícia Civil, mas a resposta só deve ser enviada na tarde dessa terça-feira.

Bruna Chagas

EM TEMPO