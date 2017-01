Trio rouba carro e é preso após patrulhamento na Zona Leste

Três homens foram presos portando arma e em um carro roubado, nesta quarta-feira (11), por policiais militares da Força Tática. A prisão ocorreu na Zona Norte de Manaus.

A guarnição estava realizado patrulhamento de rotina quando foram acionados pelo rádio da Policia Militar que três homens haviam roubado um veículo, modelo HB20, de cor marrom e placas PHI-3809, na Zona Leste da cidade e teriam fugido na direção da Zona Norte.

Após algumas buscas, os policiais avistaram o veículo com as mesmas caraterísticas repassadas pelo rádio e abordaram o carro. No automóvel estavam Felipe Tavares, 19, Breno Costa Garcia, 19, Alef Guimel Costa de Oliveira, 21. Com Alef, foi encontrado um revólver calibre 38 de numeração raspada com 4 munições intactas.

O trio foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O dono do veículo, que não teve o nome divulgado, compareceu na delegacia e reconheceu os suspeitos como os autores do roubo.

O trio foi autuado por roubo. Além deste crime, Alef foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos eles serão levados para umas das unidades prisionais da capital, onde irão ficar à disposição da justiça.

Com informações da assessoria