Trio rende segurança de banco em Novo Aripuanã, rouba dinheiro dos caixas e pertences dos clientes

Três homens, ainda não identificados, assaltaram na tarde desta terça-feira (11), a agência do banco Bradesco, na rua 19 de dezembro, no Centro do município de Novo Aripuanã, distante 225 quilômetros da capital. O assalto ocorreu durante o início da tarde, em horário de atendimento aos clientes.

Segundo a Polícia Militar, havia aproximadamente 25 correntistas na fila do banco e não houve tiroteio. Os suspeitos fugiram em duas motocicletas de modelo e placa não identificadas. Não foram informados quais tipos de armas de fogo os suspeitos utilizaram.

De acordo com informações repassadas por clientes aos policiais militares e civis que atenderam a ocorrência, o trio entrou nas dependências da rede bancária por volta de 12h40 e concluiu a ação criminosa às 14h. Eles intimidaram e ameaçaram clientes, que tiveram seus celulares e pertences roubados. Uma quantia em dinheiro foi levada dos caixas. Os acusados fecharam a agência durante a ação, despistando quem passavam pelo lado de fora.

“Pelo que nos contaram, três homens entraram no banco, renderam o segurança e fecharam as portas. A ação foi muito discreta, pois ninguém que estava do lado de fora percebeu o que exatamente aconteceu. Infelizmente essas coisas acontecem, porque, os bandidos têm mais direitos, que até nós mesmo da polícia. Enquanto for assim, essas coisas irão continuar a acontecer”, disse, indignado, o delegado Vinicius de Melo, que investiga o caso. “As polícias civil e militar irão trabalhar em conjunto e não vamos descansar enquanto não colocarmos esses três indivíduos atrás das grades”, reforçou o titular.

Os três suspeitos dificultaram a ação da Polícia, pois segundo o delegado, eles levaram o arquivo de imagens da rede de circuito interno de segurança da agência bancária.

“Subtraíram os HD das câmeras para dificultar o trabalho da polícia. Mas a central já está acionada para recuperar os vídeos. Mas, outras imagens de circuito de segurança de estabelecimentos comerciais vizinhos irão ajudar no caso”, contou o delegado Vinicius de Melo.

Atendimento bancário

Os atendimentos ao público da agência bancária serão retomados somente na manhã de quinta-feira (13). Clientes, funcionários e o gerente da agência Bradesco de Novo Aripuanã encontram-se no Distrito Integrado de Polícia (DIP) do município, para queixas e esclarecimentos dos detalhes da ação dos suspeitos.

Por João Paulo Oliveira

Portal EM TEMPO