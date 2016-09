Trio que planejava roubo em supermercado é preso com armas e munições

Marthielo Benecon da Cunha, 22, Diego Salgado de Souza, 27, e o foragido da Justiça Janderson de Souza Guimarães, 32, foram presos na terça-feira (20), por volta das 15h, na rua Fluminense, bairro Cidade de Deus, Zona Norte. A ação aconteceu após os policiais civis receberem uma denúncia anônima informando que os três homens, em um carro modelo Gol, de cor prata e placas JXW-0776, planejavam roubar um supermercado naquela área.

Com os infratores foram apreendidos uma pistola calibre 380, munida com dez projéteis intactos e um revólver calibre 38, contendo quatro munições intactas.

“Após a delação intensificamos o monitoramento no local e conseguimos interceptar os infratores antes que eles pudessem executar o roubo. Na delegacia constatamos que Janderson era foragido do regime semiaberto do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), onde cumpria pena por porte ilegal de arma. Ele também tinha duas passagens por roubo e Marthielo respondia por roubo majorado”, ressaltou o delegado Jander Mafra, titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Diego, Janderson e Marthielo foram autuados em flagrante por porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. Ao término dos procedimentos cabíveis na delegacia o trio será encaminhado à Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria